La FADOQ de Forestville souligne ses 50 années d’existence

« Très chère FADOQ, c’est à ton tour, de te laisser parler d’amour ». C’est sur cet air connu qu’une cinquantaine de membres de la FADOQ de Forestville ont célébré le 50e anniversaire de l’organisme, le 15 novembre.

Au micro, le curé Irénée Girard, de retour dans la communauté depuis septembre, a invité les participants à se joindre à lui pour chanter un joyeux anniversaire à la FADOQ. Tous rassemblés autour d’un dîner, les membres présents ont pris plaisir à sociabiliser entre eux, comme le veut la mission de l’organisme depuis toutes ces années d’existence.

C’est en 1973 que le club de l’âge d’or a vu le jour à Forestville. La première présidente de l’organisme fut Mme Albert Michaud jusqu’en 1978. Elle était accompagnée par quatre membres du conseil, soit Mme Edmond Lavoie, Émilienne Marin, Rose Lemire et Mme Albert Léon Tremblay.

Par la suite, plusieurs présidents ont pris le relais au fil des années, dont Ovila Hall, Éléna Michaud, Maria Poitras, Jeanne-d’Arc Tremblay et Olivette Tremblay-Boucher. C’est Agathe Audet qui a effectué le plus long mandat, dépassant les 20 années à la tête de la FADOQ. Elle a laissé sa place à Sylvie Huard.

« 50 ans dans la vie d’un organisme, c’est très important. Je me permets de souligner la présence de votre club à la défense des intérêts des aînés et de la place des aînés, par des activités de loisir ou des activités d’information, faisant en sorte qu’ensemble, on brise l’isolement », a affirmé la mairesse Micheline Anctil, présente à l’événement.

Selon l’élue, la place des aînés dans la communauté forestvilloise est « de premier plan ». « Les connaissances, l’expertise, l’expérience, la transmission vers les autres générations, ce sont des organismes comme vous qui l’assurez au fil des années », a-t-elle clamé en remerciant les bénévoles qui font et qui ont fait vivre le club depuis 50 ans.

Le curé Irénée Girard, quant à lui, a questionné les participants. « Que faisiez-vous en 1973 ? », a-t-il demandé. Les réponses ont fusé de toutes parts. « Je travaillais, j’étais à l’école, j’étais enceinte, je préparais mon mariage. » M. Girard, lui, arrivait dans une polyvalente de 3 250 élèves.

Gilbert Tremblay, de son côté, travaillait à la mise sur pied de la salle de la FADOQ, comme échevin. Le prêtre Antonio Laflamme se souvient d’avoir participé aux travaux. « Ce que vous voyez ici aujourd’hui, c’est grâce à nous autres ».

« Il y a eu ici à Forestville, en 1973, des gens qui se sont souciés de garder les gens debout et qui ont été des visionnaires. Ils ont préparé pas rien que des activités ludiques, mais aussi le soin de nos aînés », a souligné le prêtre.

La directrice générale de la FADOQ région Côte-Nord, Claudine Émond, était aussi heureuse de souligner le 50e anniversaire du club de Forestville. « 50 ans dans un organisme, c’est la pérennité. Au départ, les clubs FADOQ ont été fondés pour sortir le monde de leur maison, surtout les dames qui ne sortaient jamais. Sur la Côte-Nord, il y en a un dans presque tous les villages », a-t-elle divulgué.

Mme Émond a d’ailleurs invité les membres à participer en grand nombre aux Jeux des aînés régionaux qui auront lieu cette année à Forestville, pour une première fois, les 4 et 5 mai.