Les Trois Accords ont rendu hommage à Karl Tremblay à Sept-Îles

Le milieu musical québécois, c’est une famille. Elle a perdu un de ses membres mercredi, avec le décès de Karl Tremblay, au terme d’un cancer de la prostate diagnostiqué il y a près de trois ans. Ce fut tout un choc notamment pour les Trois Accords, qui ont appris la nouvelle quelques heures avant de monter sur scène, à la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles.

Après avoir enchaîné quelques-uns de ses plus grands succès, notamment Les dauphins et les licornes, Elle s’appelait Serge et Tout nu sur la plage, sans laisser transparaître les émotions qui pouvaient les envahir, le groupe aux titres de chansons colorés y est allé d’un hommage à Karl Tremblay et aux Cowboys Fringants par la voix de son chanteur Simon Proulx.

Pour honorer le disparu, tout en cherchant parfois ses mots, il a demandé au public de chanter fort pour que les paroles soient entendues sur la côte, partout au Québec, en Ontario jusqu’en… Saskatchewan, dans une salle éclairée par la lumière des cellulaires.

Mais avant tout, Simon Proulx voulait que les gens se disent « Je t’aime » et qu’ils se prennent par le bras.

Par respect pour l’intimité de la famille et des proches en ce moment difficile avec le décès de Karl Tremblay, la gérance du groupe Les Trois Accords a fait savoir qu’aucune entrevue ne serait accordée par celui-ci.

D’ailleurs, un dollar par billet vendu pour le spectacle des Trois Accords, mercredi, allait être remis à la Fondation Cowboys Fringants, pour la conservation de la nature. C’est un peu plus de 500 $ qui iront dans les coffres de la cause, suite au spectacle de Sept-Îles.

Le groupe originaire de la région de Drummondville, qui avait remplacé les Cowboys Fringants cet été au Festivalma, foulera les planches du Centre des arts de Baie-Comeau ce soir (16 novembre).