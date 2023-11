Des scientifiques inquiets des modifications génétiques sur les insectes nuisibles

Les Canadiens doivent discuter sérieusement de la nouvelle technique de lutte contre les insectes nuisibles par modification génétique, affirment des scientifiques.

Leurs préoccupations sont exprimées dans un nouveau rapport de l’Agence d’examen de la lutte antiparasitaire, une branche de Santé Canada qui réglemente l’utilisation des pesticides.

Les experts affirment que la modification génétique pourrait constituer un nouvel outil puissant à mesure que les anciens insecticides perdent de leur efficacité et que le changement climatique entraîne de nouvelles infestations.

De telles techniques sont déjà utilisées dans des essais visant à empêcher les moustiques de propager le paludisme.

Les auteurs du rapport préviennent qu’il existe de nombreuses variables inconnues. Ils affirment que les conséquences de la diffusion de versions synthétiques d’organismes naturels pourraient être nocives et permanentes.

Nouvel espoir

La génétique des insectes nuisibles est retournée contre eux-mêmes par les scientifiques, qui modifient le génome de leurs ennemis familiers de manière à donner aux agriculteurs et aux médecins de nouveaux moyens de les combattre.

Ce domaine en plein essor offre un nouvel espoir contre de vieux fléaux tels que le paludisme. Et cela pourrait fournir de nouveaux outils brillants à mesure que les insecticides familiers perdent de leur efficacité et que le changement climatique rebat les cartes.

Mais les inquiétudes bourdonnent autour de la nouvelle technologie comme une nuée de moucherons.

«Des questions demeurent quant à l’efficacité de ces outils, à leur sécurité et à leur pertinence, indique un nouveau rapport du Conseil des académies canadiennes. Est-il approprié de déployer l’édition génétique dans l’environnement naturel et comment l’édition génétique s’intégrera-t-elle dans la boîte à outils plus large de lutte antiparasitaire ?»

Le rapport, publié la semaine dernière, a été commandé par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, une branche de Santé Canada qui réglemente les produits chimiques utilisés pour lutter contre les ravageurs. C’est le début de ce que ses auteurs espèrent être un débat urgent et réfléchi sur le rôle possible d’une toute nouvelle façon d’éliminer ces insectes.

«Les outils génétiques de lutte antiparasitaire pourraient modifier radicalement notre relation avec l’environnement, non seulement en raison de leur impact potentiel sur l’écosystème dont nous faisons partie, mais également en raison de leur remise en question des valeurs sociales et culturelles qui façonnent les décisions entourant leur utilisation», peut-on y lire.

Résistance et changements climatiques

La lutte génétique contre les ravageurs est envisagée pour plusieurs raisons, a déclaré Mark Belmonte, co-auteur et biologiste de l’Université du Manitoba.

«Les pesticides traditionnels deviennent moins efficaces, soit parce que les insectes développent une résistance, soit parce que les collectivités recherchent ce que je considère comme des solutions de rechange plus sûres», explique-t-il.

Le changement climatique ajoute ses propres pressions.

«Nous avons des hivers très froids et c’est excellent pour lutter contre les insectes, a déclaré M. Belmonte. Maintenant, nous assistons à un énorme changement où les périodes de froid ne durent pas aussi longtemps ou disparaissent complètement. Nous constatons que les populations d’insectes changent assez rapidement.»

De plus, cette technique réduit l’utilisation de produits chimiques et, contrairement aux pesticides, elle cible fortement une seule espèce.

Plusieurs stratégies

Les réponses génétiques à ces défis peuvent soit modifier un génome pour stériliser l’organisme nuisible, soit modifier quelque chose d’autre qui le rend moins efficace, par exemple en réduisant sa capacité à survivre au froid.

Ces deux stratégies peuvent être utilisées de deux manières.

Dans l’une d’entre elles, une population modifiée, composée de mâles stériles, est introduite en nombre suffisamment grand pour réduire et contrôler une infestation. Les insectes modifiés devraient être périodiquement réintroduits.

Dans l’autre, l’insecte – peut-être avec un changement le rendant vulnérable à un produit chimique – est modifié de telle manière que son génome remplace l’original dans la population globale. Le nouvel arrivant devient la nouvelle norme.

Les humains modifient les animaux par le biais de la reproduction sélective depuis des siècles. Mais cela semble nouveau, a déclaré le co-auteur Ben Matthews, zoologiste à l’Université du Manitoba.

«Nous faisons quelque chose de fondamentalement différent», estime-t-il.

L’élevage d’animaux pour les caractéristiques souhaitées donne des années pour évaluer leur comportement et leurs impacts. Ce n’est pas le cas d’un organisme modifié en laboratoire et libéré, a déclaré M. Matthews.

Beaucoup sont mal à l’aise à l’idée de «jouer à Dieu», a-t-il ajouté.

Des moustiques génétiquement modifiés sont déjà testés en Afrique contre le paludisme, une maladie qui a tué près de 620 000 personnes l’année dernière. Ce bilan constitue un argument convaincant en faveur de la poursuite des recherches, a affirmé Robert Slater, professeur de politiques publiques à l’Université Carleton et président du comité qui a rédigé le rapport.

Peu de preuves

Le Canada commence tout juste à discuter de la manière de réglementer les insectes génétiquement modifiés, a déclaré M. Slater. Cela ne va pas être facile.

«Le système de réglementation fonctionne sur la base de preuves. Il doit peser quels sont les risques et quels sont les avantages. Il s’agit d’une toute nouvelle technologie et nous avons très peu de preuves», a-t-il avancé.

M. Slater a déclaré que lui et ses collègues recommandaient une approche lente, avec beaucoup de ce qu’il appelle des « rampes de sortie ».

De petits essais sur le terrain permettraient aux régulateurs d’apprendre à travailler avec les communautés locales et de fournir des données indispensables sur les effets et les avantages. Des recherches supplémentaires sont nécessaires – ainsi que d’autres domaines, souvent rares.

«Quiconque s’implique dans cette science doit posséder une caractéristique, a déclaré M. Slater. Humilité.»