Le Drakkar complète difficilement le balayage

Baie-Comeau – Le Drakkar a difficilement complété le balayage face aux Olympiques de Gatineau, dimanche après-midi, grâce à une victoire très serrée de 4-3 sur la glace du centre Henry-Leonard.

Après une conquête sans équivoque de 7-1 samedi, les membres de l’équipage ont dû trimer plus dur pour venir à bout de leurs adversaires beaucoup plus coriaces que la veille.

Les visiteurs de l’Outaouais ont été dans le coup dès le départ et ont fait durer le suspense jusqu’à la toute fin en réduisant l’écart à un seul but avec seulement 48 secondes à écouler au temps règlementaire.

Le filet de Justin Poirier (son 22e de la campagne) dans une cage désertée s’est finalement avéré celui de la victoire, la 10e du Drakkar en 12 sorties devant leurs partisans encore fidèles avec une assistance officielle de 2308 spectateurs.

La première période s’est terminée sur une égalité de 1-1. Avec une marque de 2-2 après 40 minutes, l’attaquant Félix Gagnon a procuré une première avance aux locaux quand il a habilement fait dévier un tir du défenseur Anthony Lavoie.

Moins vigilants

Ce 20e triomphe en 25 matchs cette saison a toutefois laissé un goût plus amer dans la bouche de l’entraîneur en chef Jean-François Grégoire, qui s’attendait à une performance plus convaincante de ses protégés.

« C’est sûr qu’on s’attendait à mieux après la victoire de samedi. Les joueurs ont peut-être pensé qu’elle serait plus facile et ils ont été beaucoup moins vigilants sur la patinoire. Disons qu’on se l’ai mis difficile », a imagé le dirigeant.

Conscient que l’effort collectif a fait défaut, le pilote ne s’attardera pas trop sur tous les détails. « Cela a été difficile pour tout le monde de A à Z. La bonne nouvelle dans tout cela, c’est qu’on a trouvé une façon de gagner, mais il va falloir mieux respecter la game ».

Jules Boilard et Justin Gill ont inscrit les autres filets des vainqueurs face au gardien Klan Hodgins (30 lancers) brillant dans la cause perdante. Sander Wold, Justin Dumais et Joey Vetrano ont riposté face au cerbère Olivier Ciarlo.

En vitesse

Premier club du circuit à atteindre le plateau des 20 victoires (fiche de 20-3-2 et 44 points) cette saison, l’équipage s’apprête à prendre la mer et voguera en direction des Maritimes au cours des prochains jours.

Le Drakkar amorcera, mercredi soir à Charlottetown, une série de trois parties en quatre jours. Ses deux autres escales sont prévues à Halifax (jeudi) et au Cap-Breton (samedi).