Justin Gill règle le cas des Sea Dogs

Baie-Comeau – Inspiré de nouveau en attaque par le vétéran Justin Gill, le Drakkar y est allé de sa 18e victoire de la campagne, jeudi soir, quand il a disposé des Sea Dogs par le pointage de 6-2.

Premier marqueur de la LHJMQ, l’habile numéro 91 a connu une autre soirée mémorable devant les 2017 amateurs ravis et comblés dans les gradins du centre Henry-Leonard.

Gill a soulevé la foule trois fois plutôt qu’une alors qu’il a complété son premier tour du chapeau de la saison dans ce gain décisif pour ainsi porter son total de points à 38 grâce à une fiche de 13 buts et 25 mentions d’aide.

Deux autres récentes acquisitions du Drakkar durant la saison morte ont aussi ajouté leur grain de sel dans l’offensive des vainqueurs. Les frères Raoul (2b-1p) et Jules Boilard (1b-2p) ont disputé un autre fort match.

En avance 3-2 après deux périodes, les locaux ont profité de l’indiscipline des visiteurs pour ajouter trois autres filets à leur fiche au cours du troisième engagement nettement en faveur des favoris.

Avantage numérique

« Notre avantage numérique éprouvait plus d’ennuis récemment et cela fait du bien de le voir débloquer. Personnellement, les choses vont bien pour moi et j’en suis très heureux », a commenté la première étoile de la partie.

Pilier offensif de son club, le patineur de 20 ans s’est vite adapté à sa nouvelle équipe. « Le club va bien. De mon côté, si je garde le focus et que je joue de la bonne façon, je sais que je peux contribuer à nos succès. »

« On savait qu’en allant chercher Justin (Gill), ont mettait la main sur un attaquant de premier plan, probablement le meilleur parmi les joueurs de 20 ans. De leur côté, les frères Boilard jouent du bon hockey et se complètent très bien », a reconnu l’entraîneur en chef Jean-François Grégoire.

Les vainqueurs, qui inscrit trois buts en huit supériorité numériques, ont dirigé 38 rondelles en direction du gardien Patrick Leaver. Eriks Mateiko et Nicolas Bilodeau ont sonné la riposte face au cerbère Olivier Ciarlo, auteur de son 12e triomphe de la saison.

En vitesse

La direction du club a souligné le traditionnel match en faveur de LEUCAN avant la rencontre tout en rendant hommage au chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay, décédé du cancer au cours de la journée de mercredi. La musique du populaire groupe québécois a d’ailleurs été syntonisée durant toute la rencontre.

Le Drakkar sera de retour devant ses partisans, samedi après-midi, afin de disputer le premier match d’un programme double face aux Olympiques de Gatineau.