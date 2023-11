Le Drakkar de Baie-Comeau remet 9 600 $ à Leucan

Le Drakkar de Baie-Comeau verse la somme de 9 600 $ à Leucan. Ces fonds ont été collectés lors du match Unis contre le cancer du 16 novembre ainsi que par le Défi têtes rasées en ligne.

Plus précisément, une somme de 5 866,50 $ a été réunie sur Internet en moins d’une semaine. Les 3 800 $ restants ont été rassemblés lors du match Unis contre le cancer et du match des fans. À cette occasion, plus de 200 rondelles roses ont été vendues pendant la partie.

Avant le match Unis contre le cancer, l’organisation a rendu hommage au combat de la jeune Andie Babin, âgée de 5 ans, atteinte d’un cancer de type neuroblastome de stade 4.

Étant dans l’obligation de se déplacer entre Montréal et Québec pour ses traitements, Andie n’a malheureusement pas pu être présente lors de la soirée du 18 novembre. Fervente supportrice du Drakkar, elle aura l’opportunité de recevoir un maillot dédicacé par les joueurs de son équipe préférée.

Le maillot a été remis à ses oncles par les six joueurs participants au Défi têtes rasées, à savoir Olivier Ciarlo, Émile Chouinard, Isaac Dufort, Anthony Lavoie, Zachary Lessard et Félix Gagnon.

L’organisation tient à exprimer sa gratitude envers la communauté pour son soutien envers cette cause et son énorme générosité.

À noter que le rasage a eu lieu le samedi 18 novembre, après le match des fans, où plus d’une centaine de partisans ont pu assister aux coupes, gracieuseté du Repaire du gentleman, tandis que d’autres participaient à la séance d’autographes.