Il y a 10 % de chances que les Nordiques reviennent à Québec, dit Eric Girard

Il y a une chance sur 10 que les Nordiques reviennent à Québec, évalue le ministre des Finances, Eric Girard, qui a assuré mardi avoir fait ses «calculs».

M. Girard a expliqué qu’il y avait «une chance sur deux» que la Ligue nationale de hockey (LNH) prenne de l’expansion dans les cinq prochaines années, et que cinq villes essaieraient d’avoir une équipe.

«Une chance sur deux d’une expansion, une chance sur cinq que (…) c’est nous qui aurait l’équipe. Point deux fois point cinq, point un», a lâché le ministre des Finances en conférence de presse.

Il s’était présenté devant les journalistes pour défendre sa décision d’octroyer de 5 à 7 millions $ pour la venue des Kings de Los Angeles à Québec l’automne prochain.

Le ministre a affirmé qu’il prenait acte des critiques de la population, en disant qu’il aurait aimé lui aussi payer moins cher pour les deux matchs préparatoires.

Mais il a insisté pour dire que le gouvernement propose un «produit de qualité» aux Québécois. «On a essayé de négocier à la baisse, et puis, c’était ça ou rien», a-t-il soutenu.

«Moi aussi, j’aurais aimé ça que ça coûte moins cher.»

Il a toutefois tenté de défendre «la qualité» du projet auprès des Québécois, rappelant que les joueurs québécois Pierre-Luc Dubois et Philip Danault seront en ville.

Plusieurs ont aussi reproché au ministre le moment choisi pour cette annonce, alors que les syndicats sont en train de débrayer dans la rue pour réclamer de meilleures offres dans leurs négociations avec le gouvernement.

M. Girard s’est justifié en disant que les négociations pour le match avaient eu lieu bien avant et que l’annonce avait été effectuée la semaine dernière pour des «raisons commerciales».

Il a malgré tout rejeté les critiques des syndicats: «Il y a 8 milliards $ sur la table annuellement. Là, on parle de 5 millions $. Si vous me dites que tout ce qui manque pour conclure la négociation, c’est 5 millions $, on va le donner tout de suite.»