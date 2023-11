Trois endroits dangereux à Forestville

Selon les élus de Forestville, il y a trois endroits dangereux sur la route 138 à Forestville. Ils demandent au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) d’intervenir pour rendre sécuritaires les secteurs ciblés en raison de plaintes de citoyens ou d’observations faites à titre personnel.

« On l’a vécu. On est des citoyens au départ et oui, on a vu des situations, pas nécessairement des accidents. On a vu souvent des passés proches », a dévoilé la mairesse Micheline Anctil, lors de la séance du conseil municipal tenue le 14 novembre.

Les trois endroits pointés du doigt par les élus sont l’entrée et la sortie de la rue Bellevue, l’intersection de la route 138 et de la 8e Avenue ainsi que les feux de circulation pour tourner vers la 1re Avenue, direction sud.

Discussions amorcées

Ces trois dossiers ont été portés à l’attention de la direction régionale du MTMD et, par résolution, la Ville de Forestville demande « une intervention dans les plus brefs délais sur ces trois intersections de façon à assurer la sécurité des citoyens ». « La sécurité des citoyens est une priorité pour le conseil municipal », a soutenu la mairesse d’entrée de jeu.

Selon l’élue municipale, la direction régionale du MTMD reconnaît qu’il y a des travaux à faire. « La Ville veut travailler étroitement avec le ministère des Transports pour qu’on trouve des solutions particulièrement à ces trois intersections », a-t-elle fait savoir.

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que la problématique aux feux de circulation a été portée à l’attention du ministère, d’après Mme Anctil.

« C’est de plus en plus critique. D’aller couper la circulation qui arrive en double voie du côté de l’ouest, là aussi il y a eu de bons freins d’auto. Ce sont des situations qui sont dangereuses », a-t-elle témoigné.

La solution est plutôt facile pour améliorer la sécurité à cet endroit. « Mettre une flèche pour donner un virage protégé, ce n’est pas très complexe parce que les lumières sont déjà là, c’est une programmation », a laissé entendre Micheline Anctil.

Pour les deux autres endroits ciblés comme dangereux, la résolution des problèmes est moins évidente. « C’est plus complexe d’avoir des voies de virage ou d’installer d’autres lumières », a conclu la mairesse.

Le MTMD n’a pas été en mesure de répondre à nos questions sur le sujet avant le passage sous presse.