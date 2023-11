Dons de sang: assouplissements par Héma-Québec pour attirer de nouveaux donneurs

À compter du 4 décembre prochain, des milliers de personnes souffrant de diabète ou ayant pu avoir été exposées à une variante de la maladie Creutzfeldt-Jakob seront admissibles au don de produits sanguins.

Héma-Québec annonce mercredi qu’elle a obtenu l’autorisation de Santé Canada de retirer de sa liste de critères d’exclusion au don de produits sanguins les personnes ayant pu être exposées à la maladie Creutzfeldt-Jakob communément appelée maladie de la vache folle.

Héma-Québec rappelle que pendant de nombreuses années, à l’instar de plusieurs établissements du sang à travers le monde, elle a interdit le don de sang aux personnes ayant voyagé ou habité pendant les années 1980 et 1990 dans certains pays, notamment la France et le Royaume-Uni. Cette interdiction avait pour but de prévenir la transmission par transfusion de la maladie Creutzfeldt-Jakob. Héma-Québec a donc dû refuser des milliers de donneurs potentiels.

Un vice-président d’Héma-Québec, Dr Marc Germain, explique qu’après plusieurs années sans nouveaux cas, des estimations statistiques démontrent un risque pratiquement nul de nouvel événement de transmission. Il précise que les experts estiment aujourd’hui qu’il est sécuritaire de ne plus appliquer cette interdiction.

D’autre part, Héma-Québec modifie aussi son critère qui concerne le diabète, ce qui permettra à plus de personnes atteintes de cette maladie de donner des produits sanguins. Cette modification entrera elle aussi en vigueur le 4 décembre.