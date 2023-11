Le Drakkar remporte le duel au sommet

Le 23 novembre était encerclé sur le calendrier de bien des observateurs pour la rencontre finale entre le Drakkar de Baie-Comeau et les Mooseheads de Halifax, deux des meilleures équipes junior au pays. Cette fois, le Drakkar est sorti gagnant, au compte de 4-3 en prolongation.

Du coup, la séquence de 10 victoires consécutives des Mooseheads s’arrête, alors que celle du Drakkar se prolonge à 6.

Baie-Comeau a pourtant disputé l’une de ses pires périodes de la saison au premier engagement, étant constamment coincé dans des situations problématiques. Des revirements en zone défensive étaient commis, des sorties de zone étaient coupées et plusieurs dégagements refusés survenaient.

Bien que les locaux n’obtenaient pas beaucoup de chances de marquer de grande qualité, ils étaient bien en avant pour le temps de possession et le nombre de tirs cadrés, 16-6, allait en ce sens.

Malgré une meilleure prestation des Nord-Côtiers en deuxième, les Mooseheads poursuivirent leurs bonnes habitudes et profitèrent d’une malchance au Drakkar pour briser la glace, puis prendre les devants par deux.

Les Nord-Côtiers ont cependant marqué deux buts rapides dans les derniers instants de la période, donnant une toute nouvelle allure à la rencontre.

Jouant avec visiblement plus d’énergie et de confiance, Baie-Comeau est parvenu à prendre les devants après avoir imposé le tempo en début de troisième période, avant de voir ses rivaux revenir de l’arrière. C’est sans contredit le troisième vingt qui fut à la hauteur du duel appréhendé.

Plus le match avançait, plus la troupe de Jean-François Grégoire semblait retrouver ses jambes. Malgré des difficultés récurrentes dans certains aspects du jeu au cours de la partie, Baie-Comeau a su revenir de l’arrière puis protéger l’égalité, alors que ses des deux piliers défensifs, Anthony Lavoie et Émile Chouinard, ont été chassés successivement en fin de partie. En deuxième, troisième et en prolongation, les nord-côtiers ont eu le dessus pour les tirs cadrés; le compte final étant de 33-31 en faveur des locaux.

Le Drakkar est ainsi toujours assis au premier rang du classement de la LHJMQ, avec une fiche de 22-3-2. Il conclura son voyage dans les Maritimes samedi, en rendant visite aux Eagles du Cape Breton.

Sommaire de la rencontre

Halifax brise la glace après une première période sans but. Markus Vidicek et Jordan Dumais profitent d’une descente à deux contre un, alors que le défenseur Anthony Lavoie avait brisé son bâton à la ligne bleue adverse. Deux des meilleurs attaquants de la LHJMQ n’allaient pas rater pareille occasion. Vidicek parvient à contourner la glissade de Lavoie et rejoint habilement Dumais à sa droite; ce dernier complète la manoeuvre.

Le même duo en rajoute quelques minutes plus tard. Cette fois, Dumais rejoint Vidicek du revers et ce dernier marque grâce un tir des poignets côté bouclier dans le haut du filet.

Le Drakkar inscrit un premier but très important avant la fin de la deuxième période. Louis-Charles Plourde parvient à se défaire de David Moravec le long de la rampe et marque après s’être partiellement échappé devant Mathis Rousseau.

À peine 16 secondes plus tard, Isaac Dufort fait dévier du bâton un tir de la ligne bleue d’Émile Chouinard et la rondelle trouve le fond du filet.

Le Drakkar prend les devants en troisième, à nouveau sur un tir de la ligne bleue dévié. Cette fois, c’est Julien Paillé qui redirige le tir frappé d’Alexis Bernier.

La réplique haligonienne survient exactement à mi-chemin dans l’engagement. Markus Vidicek marque son deuxième, à nouveau aidé de Jordan Dumais, cette fois en avantage numérique.

Tout comme pour le premier duel entre les deux formations, remporté par les Mooseheads, du temps supplémentaire est nécessaire pour déterminer un gagnant. Le Drakkar croit bien se sauver avec la victoire grâce à un but en échappée de Justin Poirier, mais la reprise vidéo démontre clairement qu’il était hors-jeu.

Après avoir vu Mathis Rousseau se dresser devant Raoul Boilard en échappée, puis sur Poirier à bout portant, c’est Émile Chouinard qui tranche le débat, d’un tir du revers près du filet.

En bref

En récoltant une aide sur le but gagnant, Justin Gill prolonge sa séquence de matchs avec au moins un point à 19.

Au cœur d’une très belle séquence, Anthony Lavoie a terminé le match avec une aide et une fiche de +2. À ses quatre dernières parties, le défenseur revendique 6 points et une fiche de +12.

Sans avoir été spectaculaire, Olivier Ciarlo a été très solide devant son filet, accordant très peu de retours de lancers et stoppant régulièrement l’action. Dans une rencontre de cette importance, le cerbère a bien relevé le défi.