Un nouveau parc marin conjoint Québec-Canada pour Anticosti-Mingan

Après le parc marin Saguenay-Saint-Laurent, premier du genre au pays, un second parc marin conjoint Québec-Canada verra le jour. Il réunira les secteurs de l’île d’Anticosti, patrimoine mondial de l’UNESCO, et de l’archipel de Mingan.

Les ministres de l’Environnement des deux paliers, Steven Guilbeault et Benoit Charette, ont fait l’annonce en grandes pompes de cette nouvelle collaboration dont l’objectif est de protéger un « joyau naturel ».

Le secteur envisagé de manière préliminaire se situe entre l’île d’Anticosti et la réserve de parc national fédéral de l’Archipel-de-Mingan.

Les travaux sont lancés aujourd’hui, mais la création du nouveau parc marin, dont les contours ne sont pas précisément définis, prendra «quelques années ».

“On lance une procédure de consultation pour établir un parc marin. (…) Cette nouvelle initiative génère des questionnements et, dans certains cas, peut générer des inquiétudes, mais je rassure les gens : on initie une démarche, mais d’abord une consultation des gens du milieu”, a commenté le ministre Charette, présent à Anticosti pour l’annonce.

Le maintien de la « qualité de vie des communautés locales » et de la « vitalité socioéconomique régionale » devront faire partie de l’équation, explique-t-on.

“C’est un grand jour pour la Côte-Nord, un grand jour pour l’Ile d’Anticosti”, a commenté la ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne-Jourdain.

Rappelons que le Canada et le Québec se sont engagés à atteindre l’objectif de conservation de 30 % du territoire terrestre et marin d’ici 2030. Plus tôt cette année, ils annonçait un projet d’agrandissement du parc marin Saguenay-Saint-Laurent dont la superficie pourrait quadrupler d’ici 2025.