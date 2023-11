Coût de la vie: les délégués de QS adoptent une série de propositions

Face à l’«urgence économique», Québec solidaire (QS) dit vouloir proposer un «remède de cheval».

Les délégués de QS réunis en congrès cette fin de semaine à Gatineau ont adopté quatre mesures visant, selon eux, à lutter contre la hausse du coût de la vie.

Ils ont notamment voté en faveur de la création d’un programme d’alimentation scolaire dans toutes les écoles primaires et secondaires au Québec.

Selon le chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, la majorité des pays développés ont un tel programme, qui n’est pas «une dépense, mais un investissement». «Ça paie des dividendes en santé publique, en santé mentale, en réussite scolaire, en développement économique», a-t-il énuméré en point de presse.

Les délégués ont également voté pour plafonner les marges de profits des grandes chaînes d’alimentation. Depuis la pandémie, ces marges de profits ont doublé, selon QS. Métro, par exemple, se dirige vers un profit d’un milliard cette année, a illustré M. Nadeau-Dubois.

En outre, QS veut détaxer les produits usagers et les services de réparation.

Les délégués ont battu un amendement qui aurait exclu les véhicules. En d’autres mots, ils se sont prononcés en faveur d’éliminer la TVQ sur les véhicules, un geste «pragmatique», selon M. Nadeau-Dubois.

«Les membres de QS aujourd’hui ont fait une grande démonstration de pragmatisme en reconnaissant qu’il y a des travailleurs qui ont des véhicules qui commencent à avoir de l’âge et que les réparer, ça coûte cher. Entre réparer un vieux véhicule et s’en acheter un flambant neuf, c’est pas mal plus écologique de le réparer», a justifié le chef parlementaire.

Enfin, les solidaires ont voté en faveur d’augmenter le salaire minimum à 20 $/heure.