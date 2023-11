5 régions s’unissent pour agir sur les risques côtiers

Les conseils régionaux de l’environnement (CRE) du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, ainsi que le Regroupement national des CRE du Québec (RNCREQ) tiendront un premier Forum interrégional sur les risques côtiers les 30 et 31 mai 2024 à Rivière-du-Loup.

L’événement réunira professionnels et décideurs des cinq régions administratives avec comme objectif d’échanger sur l’adaptation aux risques côtiers, une réalité partagée par celles-ci.

La mise en commun des défis et des pratiques pertinentes face aux risques côtiers sera à l’ordre du jour, afin de «créer une synergie entre les actions locales et régionales, pour un alignement stratégique avec celles à l’échelle provinciale ». Le passage à l’action et l’engagement de nouveaux acteurs sont également visés.

Élus et professionnels des municipalités et MRC, représentants des ministères et acteurs socioéconomiques de différents secteurs (santé, tourisme, agriculture, aménagement, habitation, etc.) sont conviés à l’événement et doivent s’inscrire ici.