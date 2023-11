La Nation Innue d’Essipit vise une nouvelle aire protégée de 1202 km carré

La Nation Innue d’Essipit souhaite implanter un nouveau projet d’aire protégée de 1202 km carrés. Essipiunnu-meshkanau, qui relierait notamment la réserve de biodiversité Akumunan et celle de la Rivière Sainte-Marguerite.

Ce projet permettant de créer un réseau d’aires protégées couvrant environ 30% du territoire, un objectif partagé par de nombreux pays, dont le Canada.

Le chef du conseil de la Première Nation des Innus d’Essipit (CPNIE) Martin Dufour et le directeur Développement et Territoire Michael Ross ont fait l’annonce du projet Essipiunnu-meshkanau en conférence de presse aujourd’hui. Ils ont rappelé l’importance du Nitassinan pour leur communauté et les générations à venir.

Martin Dufour et Michael Ross lors de l’annonce.

Les deux représentants ont rappelé qu’un important réseau d’aires protégées est déjà en place sur le Nitassinan d’Essipit. 12, 5% du territoire de la nation innue d’Essipit jouit d’un statut de protection. Ces 1202 km carrés supplémentaires permettraient d’atteindre l’objectif de 30% et de créer un ensemble interconnecté dans l’objectif d’y protéger notamment la harde de caribous du Pipmuacan et d’autres espèces en péril ou menacées.

La mise en place officielle de ce territoire protégé ne signifierait pas, toutefois, la fin de toute activité économique sur celui-ci, ont précisé MM Ross et Dufour. «Sur la base de nos droits, nous voulons participer à tout projet de conservation et de développement sur notre territoire ancestral, participer réellement à la construction des plans et des stratégies, en amont, dès le début», a résumé Martin Dufour, rappelant la devise des Innus d’Essipit, Pour nos pères et nos enfants.

Divers experts et scientifiques ont contribué au tracé des contours d’Essipiunnu-meshkanau.

Les usagers du territoire, telles les compagnies forestières, ont appris aujourd’hui les intentions d’Essipit. « On est très conscient des impacts potentiels de projets notamment sur l’exploitation de certaines ressources et ceci nécessitera des discussions entre les intervenants concernés pour minimiser et mitiger les impacts possibles. En plus du communiqué de presse de la présente rencontre, une lettre d’information aussi été envoyée à plusieurs intervenants afin de les rencontrer », a expliqué Michael Ross.

Le calendrier des rencontres débutera en janvier. Le CPNIE prévoit déposer sa proposition au ministère de l’Environnement du Québec à l’hiver 2024 et souhaite la mise en réserve des secteurs identifiés d’ici 2025.

Le projet ne saurait souffrir de délais indus, ont insisté MM Ross et Dufour, rappelant certaines expériences passées en matière de protection du territoire et le mécontentement lié à la lenteur des procédures. « En ce qui nous concerne, nous prendrons toutes les actions nécessaires pour protéger le territoire les attaques préjudiciables à nos objectifs et à nos droits ancestraux », a insisté Michael Ross.

L’objectif n’est pas de « mettre une cloche de verre » sur ces quelque 1200 km carrés. «Différentes catégories vont permettre différentes choses pour trouver un juste milieu et s’assurer que la conservation est maintenue. On présente un contour, les modalités ne sont pas encore définies. Les modalités vont se définir suite aux rencontres avec les différents intervenants », a-t-il précisé.

La collaboration du MELCCFP et du gouvernement du Québec est espérée pour “mettre enfin en place un processus ouvert, transparent et collaboratif qui permettra de travailler tous ensemble à la mise en œuvre du Cadre mondial pour la biodiversité, incluant la participation pleine et entière des peuples autochtones ainsi que le respect de nos droits et de nos cultures. ”

Le projet Essipiunnu-meshkanau reçoit le soutien financier d’Environnement et Changement climatique Canada et est appuyé par plusieurs partenaires, dont la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec).