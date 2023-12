Le Drakkar blanchit l’Armada

Baie-Comeau – Le Drakkar a salué son retour à la maison de brillante façon, vendredi soir, quand il a blanchi l’Armada de Blainville-Boisbriand 3-0 devant 2460 amateurs présents au centre Henry-Leonard.

Intraitables lors d’un récent périple dans l’est du pays, les meneurs au classement général ont poursuivi sur leur lancée avec ce 8e gain de suite et cette 24e victoire (en 29 matchs) de la campagne.

Victorieux par le pointage de 4-0 au Cap-Breton lors de leur duel précédent, les membres de l’équipage y sont allés d’une autre solide performance en défensive pour permettre à leur gardien Olivier Ciarlo de signer un deuxième blanchissage consécutif.

Après une première période sans but, les locaux ont ouvert la machine au deuxième tiers avec une poussée de trois filets sans riposte, qui a fait la différence lors de ce premier affrontement d’un programme double entre les deux équipes.

Melovsky

Mathyas Melovsky a été le premier à faire scintiller la lumière rouge avant de voir le capitaine Isaac Dufort doubler l’avance des siens, 40 secondes plus tard, face au gardien Edouard Gauthier.

Un des piliers de son club dans les Maritimes, Julien Paillé (un but, une passe) a ensuite cassé les reins de l’ennemi quand il a touché la cible avec moins de deux minutes à écouler à l’engagement.

Victimes de quelques infractions en troisième période, les vikings du navire ont su résister à la menace adverse tout en limitant les joueurs de l’Armada à seulement trois tirs au but (15 au total) face au numéro 40.

Effort collectif

Le Drakkar, qui n’a pas accordé de buts au cours de ses six de ses six dernières périodes, a de nouveau fait le travail en défense grâce à un bel effort collectif lors de leurs cinq désavantages numériques.

« C’est le message que l’on adresse aux joueurs, qui vont tout faire pour éviter de se faire marquer un but quand ils sont sur la patinoire. Ce n’est pas une question d’habiletés, c’est une question de vouloir », a imagé l’entraîneur en chef Jean-François Grégoire.

Satisfait, le pilote a encore fait allusion à la profondeur de son club. « On ne se fie pas toujours sur les mêmes joueurs pour produire et, même s’ils sont plus surveillés, d’autres vont prendre la relève sur le plan offensif. Ce soir, on voulait bâtir notre match et les gars l’ont bien fait. »

En vitesse

Deux joueurs baie-comois ont été retenus parmi les étoiles du mois de novembre au sein de la LHJMQ. Alexis Bernier a été choisi comme le défenseur par excellence tandis que son coéquipier Raoul Boilard a été honoré à titre de meilleure recrue du mois.

De son côté, le défenseur Niks Fenenko est devenu le sixième défenseur dans l’histoire du Drakkar à atteindre le plateau des 100 points en carrière.

Avant la rencontre, la direction du club a rendu hommage aux femmes impliqués dans le monde du hockey. Le Drakkar et l’Armada se retrouveront pour le deuxième match de cette courte série, samedi, à compter de 16 h.