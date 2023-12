L’aide médicale à mourir maintenant administrée à La Vallée des Roseaux

La Vallée des Roseaux, maison de soins palliatifs située à Baie-Comeau, pourra désormais offrir l’aide médicale à mourir à ses patients en fin de vie, en respectant les critères établis par la loi.

Malgré qu’il bénéficie de soins palliatifs de très grande qualité, il arrive qu’un patient ne soit pas adéquatement soulagé, témoigne l’organisme à but non lucratif, par communiqué.

Pour le président du conseil d’administration de La Vallée des Roseaux, Dany Belzile, « l’aide médicale à mourir pourra dorénavant constituer une option supplémentaire, mais il faut comprendre qu’il s’agit d’un acte médical exceptionnel, de dernier recours, strictement encadré par la loi ».

M. Belzile réitère que « la mission première de La Vallée des Roseaux est d’offrir gratuitement des soins palliatifs spécialisés de qualité et de l’accompagnement professionnel, psychologique et spirituel aux personnes en fin de vie et à leurs proches dans le respect, la compassion et la dignité ».

Comme le souligne l’organisme, la personne atteinte d’une maladie grave, requérant des soins palliatifs et de fin de vie, « doit pouvoir choisir librement le lieu de ses derniers jours, selon la disponibilité des ressources du territoire ».

La maison de soins palliatifs La Vallée des Roseaux, par sa mission spécifique, constitue un des choix possibles. Elle offre à sa clientèle de vivre dignement jusqu’à la fin. L’approche thérapeutique comprend la sédation palliative, et depuis peu, l’aide médicale à mourir (AMM).

Ainsi, une personne qui répond aux critères d’admission établis pourra recevoir l’aide médicale à mourir en ses murs si elle en fait la demande et selon la disponibilité des lits et des ressources.

Mêmes critères d’admission



La directrice générale de La Vallée des Roseaux, Marie-Ève Plante, rappelle « qu’il est convenu de maintenir les mêmes critères d’admission pour l’ensemble des patients accueillis, à savoir les personnes de tout âge, qui résident dans le territoire de Tadoussac à Baie-Trinité (ou qui ont un proche qui y demeure), qui sont atteintes d’une maladie grave ou cancéreuse, préterminale ou terminale dont le pronostic de fin de vie est de moins de 3 mois ».

Toujours selon la direction de l’organisme, il faut aussi retenir que la priorisation des admissions continuera de se faire selon l’ordre suivant :

1. Du domicile pour éviter un transfert et une admission en milieu hospitalier;

2. De l’urgence pour éviter une hospitalisation;

3. Du milieu hospitalier, pour recevoir les soins requis de fin de vie.

De plus, certaines admissions pourraient être priorisées advenant une détérioration rapide du pronostic de vie.

Enfin, La Vallée des Roseaux tient à rassurer la population sur la poursuite de sa mission, en précisant que les soins de fin de vie, de répit ou de soulagement des symptômes offerts seront toujours accessibles sans discrimination.