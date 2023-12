Fin du livret bancaire : « un deuil à faire »

Le livret de caisse n’existe plus chez Desjardins depuis le 19 novembre. À la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord, les quelque 500 membres utilisateurs ont été accompagnés dans « ce deuil à faire ».

« C’est sûr qu’on a des commentaires. C’est un changement, c’est un deuil à faire. Mais généralement, ils comprennent et on amène des solutions », affirme le directeur général par intérim de la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord, Dominic Franc.

Les données démontrent que 10 % des 5 400 membres de la caisse située à Forestville possédaient un livret bancaire.

« Chez Desjardins, on parle d’environ 6 % de nos membres qui avaient un livret. 75 % des gens qui avaient des livrets ne le mettaient pas à jour chaque mois. Cette donnée est semblable chez nous », dévoile M. Franc.

L’équipe forestvilloise a été proactive pour préparer cette transition numérique, selon le directeur général par intérim. « Ça fait trois-quatre mois qu’on est sur le téléphone. On a été empathiques. On va continuer à donner un complément d’information. Notre travail, c’est d’accompagner nos gens dans ces transformations-là. »

Alternatives

Les membres ne se retrouvent pas devant rien. Des alternatives leur sont proposées pour combler le manque occasionné par l’absence du livret.

« On va leur envoyer des relevés papier. Avec le guichet automatique, ils peuvent avoir leurs 60 dernières transactions et s’ils viennent nous voir à la caisse, on peut aussi l’imprimer. On a des solutions pour ne pas les laisser tomber », assure Dominic Franc.

« Depuis mai, on a accompagné nos membres pour la transition du relevé papier, sur les services AccèsD Internet et mobile. On a aussi normalisé des tablettes et iPad. Si les gens viennent, on va les accompagner. On leur donne les outils », ajoute-t-il.

Le directeur général intérimaire rappelle que la décision de mettre fin au livret est « défensive ».

« Ce sont nos fournisseurs qui ont arrêté la production de livrets. Quand ils nous ont annoncé qu’ils allaient arrêter, on était rendu les seuls. Même pour nos pièces, les réparateurs en ont plus », fait-il savoir en précisant que l’angle d’un gain économique ne s’applique pas.