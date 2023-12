Des ateliers sur la saine alimentation offerts par le CISSS de la Côte-Nord

Des nutritionnistes du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord offriront prochainement des ateliers sur la saine alimentation à Sept-Îles, Baie-Comeau et Forestville.

Ces ateliers visent à aider les personnes à démystifier la saine alimentation et à se fixer des objectifs réalistes pour améliorer ses habitudes alimentaires.

Le même atelier sera offert à deux occasions, soit le 8 janvier à 13 h et le 9 janvier à 19 h, simultanément au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville, au CLSC Lionel-Charest à Baie-Comeau et au CLSC de Sept-Îles.

D’autres ateliers seront offerts au cours de l’année 2024, incluant des rencontres en mode virtuel.

Ces ateliers font partie de la Stratégie de prévention et de gestion des maladies chroniques du CISSS de

la Côte-Nord.