Centre de prévention du suicide Côte-Nord : plus de 3500 interventions dans la dernière année

Maude Cloutier, responsable au soutien clinique au Centre de prévention du suicide Côte-Nord explique que la détresse arrive souvent par petite phase et qu’une personne suicidaire ne trouve plus de solutions après un certain temps. « La crise suicidaire, c’est une crise multifactorielle », explique-t-elle.

« C’est beaucoup d’évènements qui viennent débouler et fragiliser la personne, ce qui fait en sorte qu’elle se sent comme dans un coin de mur où tout lui tombe dessus », illustre Mme Cloutier. Les fameux coins de murs arrivent la plupart du temps, avec le manque de solutions et cette fameuse détresse.

Les intervenants au Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord sont spécialement formés pour aider les personnes en crise, les proches inquiets ou même les endeuillés par suicide à tenter de trouver un apaisement, outils et un réconfort. « Notre but c’est de faire descendre la crise », ajoute Mme Cloutier.

La spécialiste du soutien clinique observe que la clientèle homme a tendance à attendre à la dernière minute avant de demander de l’aide tandis que les femmes le font beaucoup plus rapidement.

Le rapport annuel 2022-2023 du Centre de prévention du suicide Côte-Nord rapporte ceci :

– 3 519 interventions par appel téléphonique, en soutien clinique ou en suivi étroit.

— 945 actions diverses par le service à la clientèle.

— 565 nouvelles clientèles se sont ajoutées à titre de personnes suicidaires ou endeuillées par suicide.

– 1 484 clients sont comptés à titre de personnes suicidaires.

— 151 clients sont comptés à titre de jeunes suicidaires.

— 13 personnes sont décédées par suicide confirmé.

— 108 personnes ont été prises en charge à titre d’endeuillés.

— 254 personnes sont intervenues à titre de proches.