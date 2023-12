Le Drakkar échange Olivier Lampron

Baie-Comeau – Après avoir réalisé un troc majeur impliquant un de ses vétérans, le Drakkar a décidé d’échanger un joueur d’avenir, mercredi, quand il a cédé l’attaquant de 16 ans Olivier Lampron au Phoenix de Sherbrooke.

En retour du premier choix du navire (9e au total) de la dernière Séance de sélection, l’équipe de tête de la LHJMQ obtient un choix de 1ère ronde (celui de Drummondville) en 2024 et une sélection de 4e tour en 2025.

Athlète de 6 pieds, un pouce et 170 livres, Lampron était surtout utilisé sur le 4e trio depuis le début de la campagne. Combatif dans les deux sens de la patinoire, le numéro 11 a disputé 24 matchs (fiche de 2-4-6) dans l’uniforme baie-comois.

« Dans le contexte actuel avec l’équipe, on ne voulait pas toucher à nos joueurs de 17 ans qui sont très en demande. On a écouté les offres. Olivier était convoité de leur côté et nous avons décidé d’accepter », a commenté le directeur général Jean-François Grégoire.

Choix au repêchage

Les dernières transactions concernant Olivier Ciarlo (plus un choix de 1ère ronde en 2026), celle de Raoul Boilard (contre un choix de 1ère ronde en 2024, en 2025 ainsi qu’une sélection de 2e tour en 2026) ont vite dégarni la banque de choix du Drakkar.

« C’est vrai qu’il faut se renflouer, mais nous allons voir en temps et lieu », a ajouté le dirigeant, qui a quand même une option de plus dans ses coffres s’il désire réaliser quelque chose de gros d’ici la fin de la période de transactions.

L’entraîneur en chef assure qu’il n’y avait aucun reproche envers son jeune attaquant droitier. « Olivier nous a montré des belles aptitudes et il comprend la situation. Pour son développement personnel, c’est une bonne chose pour lui. Il aura l’opportunité de voir plus de glace avec sa nouvelle équipe. »