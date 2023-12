Plaisirs d’hiver qui ne coûtent pas cher

On l’a dit et redit, le coût de la vie a bondi. Humbles travailleurs qui ne gagnez pas plus aujourd’hui qu’hier, vous n’avez d’autre choix que celui de modérer vos dépenses. À la trappe, le voyage dans le Sud, les nouveaux équipements et les passes de ski alpin, la location du chalet, la virée en ville… Mais soyez rassuré : il est tout à fait possible d’avoir du « fun » à moindre prix! Suivez le guide, c’est par ici!

La neige, précieuse alliée

-Sculpter l’éphémère

Banal, faire un bonhomme de neige? Pas du tout! N’hésitez pas à varier les looks de votre bonhomme (ou de votre bonne femme!) de neige, à l’accompagner de sa famille et pourquoi pas d’une ménagerie : l’infini des possibles juste là, sous vos doigts!

-Ma cabane au Canada

La construction d’un igloo ou d’un abri de type quinzhee est une oeuvre de longue haleine, mais ô combien satisfaisante. D’abord, attention! La prudence est de mise pour cette activité et la présence d’un adulte fortement recommandée en tout temps. Il existe des tutoriels à la fois simples et instructifs pour bien faire les choses. Et quel bonheur de partager un chocolat chaud et une collation dans un abri qu’on a construit!

-La neige comme canevas

Du colorant alimentaire, de l’eau, des bouteilles à vaporiser, c’est tout ce dont vous aurez besoin pour créer de jolis tableaux sur neige! Attention, cette activité peut saboter vos vêtements d’hiver préférés, alors enfilez des vieilleries auxquelles vous ne tenez pas ou optez pour l’indémodable poncho en sac poubelle!

Pas d’équipement? Pas de problème!

Saviez-vous que certains centres de plein air offrent la location d’équipement à petits prix pour les grands et gratuitement pour les enfants ?

À Baie-Comeau, la Bibliothèque Alice-Lane vous prêtera, selon la disponibilité, patins, trottinette à neige, raquettes, bâtons et casque de hockey… Visitez les friperies et ressourceries pour acquérir au matériel pour quelques dollars! Les réseaux sociaux s’avèrent une excellente façon d’emprunter de l’équipement à des connaissances ou à des membres de votre famille.

-Glissade à gogo

Charlevoix, on le sait, est fort bien pourvue en matière de côtes de toutes sortes! Ouvrez les yeux et vous dénicherez facilement un dénivelé parfait pour vous élancer! Si vous ne disposez pas d’un « véhicule » adéquat, traîneau ou tapis fou (comment traduire crazy carpet?), faites preuve d’imagination! Un sac poubelle, un plateau (style cafétéria) ou même une boîte de carton pourront très bien faire l’affaire. Fous rires garantis ou argent remis! (Ah, mais non! C’est gratuit!)

À la maison

-Pyjama party!

Aujourd’hui, oubliez de vous changer! On reste en pyjama toute la journée. Au programme : cinéma maison et pop-corn, lecture, fabrication de biscuits, jeux de société, cabane de couvertures et de coussins, bricolage et… farniente! Mariage des mots italiens fare (faire) et niente (néant), cette suggestion est sans aucun doute la meilleure de toutes!

-Résolution organisation

De grands cartons ou feuilles de papier, des crayons, une règle, des autocollants, votre talent, c’est à peu près tout ce qu’il vous faudra pour créer un grand calendrier mensuel pratico-pratique à aimanter sur le frigo. Quand la tête déborde, rien de mieux qu’un aide mémoire à portée de regard. La pratique de soccer, le cours de piano, le rendez-vous chez le dentiste? Tout est là! Un agenda électronique, c’est bien, mais un beau calendrier coloré, c’est encore mieux!

-On popote

On est si bien en vacances… Mais la réalité aura tôt fait de nous rattraper. Parmi les sources de stress (ou d’écœurite) des familles, la préparation des lunchs arrive dans le peloton de tête. Pourquoi ne pas consacrer une journée à la préparation d’une grosse soupe minestrone, d’un mijoté succulent, de petites boulettes à la suédoise, d’un généreux chili, de barres tendres, de biscuits ou de boules d’énergie? Le tout congelé en portions individuelles prêtes à prendre le chemin de la boîte à lunch vous facilitera la vie quand le cours « normal » de celle-ci aura repris! Une bonne habitude à prendre tous les dimanches après-midi…

-En avant la musique!

Il est aussi fort amusant de prendre une chanson et d’adapter les paroles avec des mots qui raconteront votre vie de famille, des souvenirs, ces moments parfaits qui ne reviennent jamais, mais qui seront ainsi miraculeusement cristallisés!

Pas besoin d’équipement compliqué pour s’adonner au plaisir du karaoké! Si vous avez des disques compacts, les paroles sont souvent écrites dans le livret. Abonné à Spotify ou Apple Music? Les paroles sont juste là sous votre nez. Des sites comme La boîte aux chansons débordent de textes accessibles gratuitement, doublés des accords pour ceux qui pianotent ou grattent la guitare. Faites une liste, crinquez le volume et chantez!

-L’amour à la poste

Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez envoyé une lettre, une carte de souhaits ou une carte postale à un de vos proches? Il est peut-être temps de vous rafraîchir la mémoire et d’initier vos enfants au plaisir épistolaire! Cette activité n’est peut-être pas gratuite (les timbres coûtent aujourd’hui un peu plus d’un dollar, sauf si vous achetez un carnet, auquel cas vous débourserez 92 sous par timbre!), mais le sourire qu’elle sèmera chez ceux qui auront le plaisir de trouver autre chose que des comptes et de la paperasse insignifiante dans la boîte aux lettres n’a pas de prix!

Joyeuses Fêtes!