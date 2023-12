Plus de 4 M$ pour 12 logements pour aînés à Forestville

La construction de 12 logements pour aînés autonomes à Forestville coûtera plus de 4 M$. Une somme considérable, mais certainement pas un défi insurmontable pour la présidente de Villa Forestville, Micheline Anctil.

Selon le résultat d’ouverture des soumissions publié le 27 novembre sur le système électronique d’appels d’offres du gouvernement du Québec, le plus bas soumissionnaire (Construction Éclair de Clermont) pourrait réaliser le contrat pour 4,1 M$.

Au total, l’organisme promoteur a obtenu six soumissions, dont quatre sous la barre des 5 M$. Les Entreprises G. & M. Laplante de Baie-Comeau, L.F.G. Construction de Carleton-sur-Mer et Les Industries M. Santerre de Baie-Comeau ont respectivement offert 4,5 M$, 4,8 M$ et 4,9 M$.

Mme Anctil est satisfaite des montants soumissionnés. « Au moment où l’on se parle (14 décembre), il y aurait un manque à gagner qui pourrait être de l’ordre de 370 000 $ sur un projet de 5 M$. On va y arriver », s’exclame-t-elle avec confiance.

L’objectif du lancement de cet appel d’offres était d’avoir une meilleure idée des coûts du projet pour finaliser le montage financier.

« Le gouvernement nous autorisait à aller en appel d’offres parce que jusqu’à maintenant, on travaillait sur des hypothèses de coûts. Le gouvernement nous a dit de sortir en appel d’offres pour savoir approximativement c’est quoi notre marché, comment ça coûte », raconte la présidente.

C’est à cette étape qu’en est rendu le promoteur du projet.

« Il y a une analyse du plus bas soumissionnaire pour voir si tout est conforme. À partir d’une soumission, on a 120 jours pour travailler avec le gouvernement pour finaliser notre montage financier », confirme Micheline Anctil.

Les espoirs de construction sont présentement tournés vers juin 2024.

« L’espérance, c’est qu’en même temps que la Ville va faire sa rue, que Villa se construise », ajoute Mme Anctil, précisant qu’il « trop tôt pour donner son nom ».

Pallier la crise du logement

Ce projet de logements pour aînés autonomes ou en légère perte d’autonomie s’insère dans les mesures pour contrer la crise du logement.

« Ça va libérer 12 logements ou maisons, avance Micheline Anctil. C’est peut-être 12 maisons à vendre pour des familles qui voudraient venir s’installer. C’est le roulement du marché qui fait en sorte que les gens ont de la misère à se loger. »

Le développement domiciliaire de la 1re Avenue prévu par la Ville de Forestville viendra amenuiser lui aussi la pénurie d’habitations.

« La Ville fait sa rue et la première étape donnera 15 terrains à vendre. Ça vient créer une dynamique au niveau du logement et en accès à la propriété, soit pour la construction ou pour une maison déjà construite », dévoile la mairesse.

Selon elle, la Ville pourra « ajouter par après des rues et des terrains ».

« C’est centre-ville pour des familles, proche des écoles, des parcs et des services. C’est idéal pour la Villa aussi et des maisons intergénérationnelles. C’est attractif », croit-elle.

En ce qui concerne le développement domiciliaire, l’instance municipale travaille présentement à finaliser les plans et devis avec la firme d’ingénieurs Stantec. Il n’est donc pas possible de présenter une carte des terrains qui seront à vendre.

Même s’il est encore trop tôt pour festoyer, la présidente de Villa Forestville est enthousiaste. « Tout nous porte à croire que ça va devenir réalité », conclut-elle.