Premier bébé 2024 de l’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau | Bienvenue Amber-Lee Guimont

Le titre du premier bébé de l’année 2024 de l’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau a été décerné à la petite Amber-Lee Guimont. Une belle grossesse et un accouchement rapide, selon la jeune maman qui a accepté de nous en dire un peu plus.

Au grand bonheur de ses parents, Noémie Tremblay, 17 ans et Cédrik Guimont, 25 ans, Amber-Lee Guimont est née le 4 janvier à 11 h 34 après 10 minutes de poussées.

« Le travail a duré deux jours et l’accouchement est arrivé tout de suite en me réveillant. À 11 h 20, je me réveillais et à 11 h 34 je l’avais dans les bras », a confié la nouvelle maman.

Ayant été admise dans la soirée, la veille, Noémie Tremblay était contente de savoir que son bébé était sur le point d’arriver.

Après plus de 24 heures d’aller-retour entre chez elle et l’hôpital, on lui a préparé sa chambre puisqu’elle était rendue à 5 cm.

La petite qui était prévue pour le 13 janvier 2024 s’est pointé le nez un peu plus tôt soit à 38 semaines et 5 jours.

C’est Dr Martine Lévesque qui a mis l’enfant au monde et qui a accompagné la maman dans cet important évènement de vie. Il s’agit du premier enfant pour les nouveaux parents qui commenceront un nouveau chapitre à trois.