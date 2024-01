Les collectes des ordures sont reportées en raison des conditions climatiques

Les collectes des ordures prévues le 10 janvier seront reportées en raison des conditions météorologiques annoncées.

La collecte des ordures de Colombier est reportée au jeudi 11 janvier. La collecte des ordures de Forestville (secteurs 3 et 4) est reportée au vendredi 12 janvier.



Les collectes des matières recyclables, prévues jeudi et vendredi, demeurent inchangées mais des retards sont à prévoir. « Le camion passera plus tard qu’à l’habitude », informe la MRC La Haute-Côte-Nord, par voie de communiqué.

Si votre bac n’a pas été collecté, il faut laisser celui-ci en bordure de la route jusqu’au passage du camion, rappelle la MRC.

L’écocentre de Portneuf-sur-Mer sera également fermé le 10 janvier.

Pour toute question, veuillez communiquer avec le Service technique et de l’environnement au 418 233-2102, poste 245.