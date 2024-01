Québec: autre tempête de neige dès samedi matin, selon Environnement Canada

Environnement Canada prévient qu’après une courte accalmie, une autre tempête pourrait affecter le Québec à compter de samedi.

L’agence fédérale précise que cette tempête pourrait être très similaire à celle qui s’est abattue plus tôt cette semaine. Elle apportera de grandes quantités de neige, de forts vents et de la poudrerie sur presque tout le territoire québécois.

Un bulletin météorologique spécial émis jeudi matin par Environnement Canada signale que la neige devrait commencer à tomber dans la nuit de samedi sur l’ouest et le sud du Québec avant d’atteindre l’est au cours de la journée.

Les météorologues font observer qu’un changement en pluie est possible sur les régions du sud avec une possibilité de pluie verglaçante lors de la transition de neige en pluie, comme ce fut le cas plus tôt cette semaine.

Toutefois, l’incertitude persistait jeudi matin à propos des quantités de précipitations à recevoir. L’agence suggérait néanmoins d’évaluer la possibilité de devancer ou de retarder tout déplacement non essentiel.

Quant à la tempête qui a déferlé cette semaine, Environnement Canada signalait en fin de journée, mercredi, que les Laurentides avaient reçu entre 30 et 40 centimètres de neige et la Mauricie et la ville de Québec, 25 centimètres. Il est tombé entre 30 et 40 centimètres en Gaspésie et sur la Côte-Nord.

Des chutes de neige ont encore été observées jeudi matin au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

À un certain moment de la matinée mercredi, quelque 41 000 clients d’Hydro-Québec n’avaient pas de courant, mais vers 17h45, ils n’étaient plus que 10 400 à être privés d’électricité. Jeudi matin, on n’en comptait qu’environ 1650.