Quaker Canada lance un rappel pour près de 40 de ses barres tendres et céréales

L’entreprise Quaker Canada a lancé jeudi un rappel volontaire à l’échelle du pays de certaines de ses barres tendres et céréales en raison d’une exposition potentielle à la salmonelle.

Cette décision vise près d’une quarantaine de produits de diverses saveurs allant des céréales Croque Nature, aux barres tendres «Quaker Chewy», «Dipps» et «yogourt», en plus des barres «Délices Capitaine Crounche» à saveur de baies.

La plage des dates de «meilleur avant» vont du 11 janvier au 9 juillet ou jusqu’au 7 septembre 2024.

Quaker Canada indique avoir pris cette décision à la suite d’un rappel initié plus tôt jeudi aux États-Unis par la Quaker Oats Company. «Cette mesure est prise au Canada par excès de prudence», a déclaré l’entreprise canadienne dans un communiqué.

Les consommateurs sont invités à vérifier s’ils ont un des produits visés par le rappel et, le cas échéant, s’en débarrasser. Les produits rappelés ne doivent pas être consommés, souligne-t-on.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) mentionne que les aliments contaminés par la bactérie Salmonella ne présentent pas nécessairement d’altération visible ni d’odeur suspecte, mais peuvent rendre malade.

La bactérie peut causer la diarrhée, de la fièvre et des crampes abdominales. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont susceptibles de contracter des infections graves et parfois mortelles.

L’ACIA dit procéder actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d’autres produits.