Les 20 logements pour aînés se font attendre aux Escoumins

La construction de 20 logements pour aînés autonomes et semi-autonomes rattachée aux Logis Escouminois est toujours en attente d’approbation de la part de la Société d’habitation du Québec pour aller de l’avant avec sa construction.

Ces 20 logements pour aînés supplémentaires iraient s’ajouter sur le terrain en adjacent de la caserne 70, à l’angle des rues Boily et Sirois.

L’étape des études préliminaires est complétée et « tout est conforme », révèle le maire des Escoumins André Desrosiers.

« On a un manque de logements, et pendant ce temps, on perd de la population. Si on avait ces logements de plus, on pourrait inverser la tendance », observe l’élu.

Le projet avait déjà été accepté dans le cadre de l’ancien programme d’habitation AccèsLogis du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), et seule la confirmation de la Société d’habitation du Québec est requise.

Les coûts du projet ne sont pas connus, car la municipalité veut attendre d’avoir franchi le processus d’appels d’offres.

« Tant qu’on ne va pas en appel d’offres, on ne sait pas comment ça va sortir. Ça dépend toujours de la disponibilité des contracteurs », explique André Desrosiers.

Le maire déplore la lenteur de la SHQ à donner son aval au projet, étape cruciale qui permettra à l’organisation municipale de chercher du financement supplémentaire si nécessaire.

« Je ne sais pas pourquoi ça prend du temps de leur côté, mais c’est sûr qu’on va mettre de l’emphase d’ici le printemps pour que le dossier chemine de façon normale », promet André Desrosiers