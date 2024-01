Froid intense, vent et chutes de neige: l’hiver sévit durement partout au Canada

Toutes les écoles publiques de la région métropolitaine de Vancouver et de la vallée du Fraser ont été fermées, mercredi matin, alors que de fortes chutes de neige tombent sur une large partie du sud de la Colombie-Britannique.

Des universités et collèges du «Lower Mainland» ont également annulé les cours en personne, notamment l’Université de la Colombie-Britannique, l’Université Simon Fraser et l’Institut de technologie.

Le maire de Vancouver, Ken Sim, a déclaré qu’une alerte de «météo extrême» était en vigueur jusqu’à jeudi, avec des refuges supplémentaires ouverts dans 15 centres de réchauffement à travers la ville.

Environnement Canada indiquait que jusqu’à 20 centimètres de neige étaient attendus d’ici mercredi soir et qu’un avertissement de chute de neige était en vigueur pour l’ensemble de la région métropolitaine de Vancouver, Victoria, Whistler et la «Sunshine Coast».

Des dizaines d’avertissements de chute de neige couvrent également la partie sud de la Colombie-Britannique, de Chilcotin jusqu’à Creston.

Ces avertissements se poursuivent dans le sud-ouest de l’Alberta, où les accumulations de neige abondante pourraient atteindre 35 cm de Banff à Milk River, avant de diminuer jeudi.

Le nord de l’Alberta reste quant à lui soumis à un avertissement de froid extrême; les températures pourraient descendre jusqu’à -40 °C pendant le reste de la semaine.

Un froid extrême est également prévu dans le sud de l’Ontario, avec des conditions polaires attendues de Windsor jusqu’au nord de Toronto, alors que les températures pourraient descendre jusqu’à -30 avec le facteur éolien.

Plus à l’est, la majeure partie du Nouveau-Brunswick, la région de la Côte-Nord et la péninsule gaspésienne au Québec, ainsi que Terre-Neuve, font l’objet de divers avertissements de tempête hivernale et de vent.

De Rimouski à Gaspé, de même que sur la Basse-Côte-Nord, une trentaine de centimètres de neige sont attendus, mais la neige sera moins abondante dans le sud de la péninsule, le long de la baie des Chaleurs.

Dans la région de Wreckhouse, à Terre-Neuve-et-Labrador, les vents du sud-est pourraient atteindre 140 km/h.