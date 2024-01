Donovan Arsenault nommé joueur de la semaine

Le plus récent Joueur de la semaine Vidéotron est l’ailier du Drakkar de Baie-Comeau, Donovan Arsenault. L’athlète de 19 ans originaire de Richmond, sur l’Île-du-Prince-Édouard, a marqué six fois et a ajouté deux mentions d’aide pour aider le Drakkar à demeurer au sommet de la ligue grâce à une fiche parfaite de 3-0-0-0 sur la route.



Jeudi soir à Rouyn-Noranda, deux des meilleures équipes de la ligue se sont affrontées pour une troisième rencontre consécutive. Les deux passes d’Arsenault contre l’équipe qui l’a repêché en 2020 sont survenues lors d’un festival offensif qui s’est terminé par une victoire de 6-2 du Drakkar sur les Huskies.



Le lendemain soir à Val-d’Or, Arsenault a de nouveau fait bonne impression sur ses nouveaux coéquipiers, marquant dans chacune des périodes pour inscrire son troisième tour du chapeau de la saison. Le vétéran de quatrième année a également enregistré un différentiel de +4 et a été nommé la première étoile du match lors du blanchissage de 8-0 du Drakkar contre les Foreurs.



Le même scénario s’est répété samedi après-midi, toujours à Val-d’Or. Arsenault a réussi son deuxième tour du chapeau en moins de 24 heures, en plus d’une autre performance de +4, dans le triomphe de 8-1 de Baie-Comeau sur les Foreurs. Encore une fois, Arsenault a été nommé la première étoile de la partie.



Acquis par le Drakkar en provenance d’Acadie-Bathurst pendant la période de transactions des Fêtes, Arsenault a amassé 43 points, dont 23 buts, en 45 matchs avec les deux équipes. Il a été repêché par Rouyn-Noranda en deuxième ronde de la Séance de sélection 2020 de la LHJMQ.