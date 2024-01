De passage aux Escoumins les 18 et 19 janvier, la ministre Kateri Champagne Jourdain s’est dite impressionnée par la synergie qui règne entre la Municipalité des Escoumins et la communauté innue voisine, Essipit.

Plus précisément, l’élue responsable de la Côte-Nord a été inspirée par le projet de réfection de l’aréna des Escoumins, soumis conjointement par l’instance municipale et la Première Nation.

La première femme innue élue à l’Assemblée nationale du Québec a été mise au parfum des développements concernant le projet de remplacement du système de réfrigération désuet de l’infrastructure escouminoise.

« Je n’ai pu que constater une fois de plus la merveilleuse relation que vous avez développée », s’est-elle réjouie faisant référence aux deux représentants politiques, André Desrosiers et Martin Dufour.

Kateri Champagne Jourdain a évoqué l’existence d’un passé pas si lointain qui était plus « difficile » entre les deux communautés.

« Je veux souligner ce que vous faites tous les deux pour votre région et votre communauté », a-t-elle renchéri lors de sa conférence organisée par la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord.

La ministre a parlé du devoir qu’elle se fait, depuis le début de son mandat en 2022, de parler de concertation lorsqu’elle effectue des visites dans sa circonscription et sur le reste de la Côte-Nord.

« Plus que jamais on doit parler d’une même voix, on doit travailler ensemble et faire avancer nos projets, et c’est ce que vous faites », a-t-elle lancé.

« On va vous regarder aller, a-t-elle ajouté avec le sourire. Vous allez être un exemple pour la Côte-Nord. »

Suivi des dossiers

La conférencière invitée a pu « faire le tour » des dossiers qui sont importants pour l’économie de la région lors de sa visite du 18 janvier.

Parmi les défis à relever, on constate les logements pour aînés, la pénurie de main-d’œuvre, le déclin démographique et la saisonnalité de certaines entreprises importantes.

La ministre a assuré également travailler à l’amélioration des routes 138 et 172 en plus d’aborder le projet de construction d’un pont sur la rivière Saguenay.

« C’est sûr qu’on a parlé du pont », a-t-elle mentionné avec un brin d’humour.

Somme toute, la ministre confirme avoir eu « de bons échanges » quant aux projets de fond qui marqueront le paysage politique et économique de toute la Côte-Nord dans les prochaines années.