Plus qu’un seul guichet à la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord

À Forestville, une autre décision s’imposait dernièrement à la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord. Le 18 janvier, on a procédé à l’enlèvement d’un des deux guichets automatiques.

« Après avoir analysé les fréquentations, on a décidé qu’il valait mieux l’enlever. Ça coûte de l’argent de garder un guichet comme ça. On y est allé selon l’achalandage », dévoile le président Jean-Maurice Tremblay ajoutant que les services électroniques sont de plus en plus populaires.

« Ça fait partie d’une saine gestion de notre caisse », témoigne-t-il.

Un seul guichet peut donc être utilisé par les membres en dehors des heures d’ouverture du service à la clientèle. Il est possible d’y effectuer presque toutes les transactions courantes, que ce soit les dépôts et les retraits, notamment.

