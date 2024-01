Le gouvernement Legault pourrait repousser le retour à l’équilibre budgétaire

Le gouvernement Legault pourrait très bien repousser son objectif de retourner à l’équilibre budgétaire d’ici à 2027.

Le ministre des Finances, Eric Girard, a expliqué jeudi que l’économie du Québec tournait au ralenti, que les revenus de l’État diminuaient, en même temps que les dépenses augmentaient.

Les hausses salariales offertes aux employés du secteur public sont d’ailleurs supérieures à ce qui avait été prévu lors de la mise à jour économique, a tenu à rappeler le grand argentier.

«Je vous donne l’heure juste», a-t-il affirmé lors d’une mêlée de presse jeudi matin en marge du caucus présessionnel de la Coalition avenir Québec (CAQ) qui se tient à Sherbrooke.

«L’économie en stagnation donne une pression sur les revenus, les négociations dans le secteur public amènent une pression matérielle sur les dépenses, et c’est certain que ça va avoir un impact», a-t-il expliqué.

«C’est mathématique: à ce stade-ci, les déficits vont être plus importants», a conclu M. Girard, qui n’a pas osé réitérer son objectif de revenir à l’équilibre budgétaire en 2027-2028.

Pressé de questions, le ministre des Finances s’est limité à dire que «tout sera divulgué au budget». Le document sera présenté au début du printemps.

Chose certaine, il n’y aura pas de «coupures de services», même si le Québec fait face à «des défis de rigueur budgétaire», a assuré le premier ministre François Legault, jeudi.

«Il n’est pas question de couper des services, de faire de l’austérité, a-t-il déclaré. On s’est engagé à réduire la bureaucratie. Il y a déjà des gestes qui ont été posés et on va continuer d’en poser.»

Chèques de 400 $ à 600 $: prolongation de la période d’admissibilité

Par ailleurs, Eric Girard a annoncé jeudi qu’il prolongeait jusqu’au 30 juin le délai pour recevoir le chèque de 400 $ à 600 $ qui avait été promis aux contribuables à la fin de 2022.

Il a expliqué que son annonce touchait environ 65 000 Québécois admissibles à l’aide financière qui n’ont pas produit leur déclaration de revenus pour l’année 2021 avant l’échéance du 30 juin 2023.

Il leur accorde un délai supplémentaire. «Puisque la situation est extrêmement difficile, j’ai demandé à Revenu Québec de prolonger la période d’admissibilité pour recevoir les 400 $ à 600 $», a déclaré M. Girard.

La mesure coûtera 38 millions $, mais cette somme est déjà provisionnée, a-t-il précisé.

De Thetford Mines, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay, a accusé le gouvernement Legault de mal gérer les finances publiques.

Rappelons que François Legault a également consenti des baisses d’impôt l’année dernière, une décision qu’il qualifie encore aujourd’hui de responsable et «nécessaire».

«Quand ils sont arrivés au pouvoir en 2018, il y avait 7 milliards $ dans les coffres. Ils l’ont complètement dépensé. (…) Nous, on n’aurait pas envoyé (…) des chèques (…) purement électoralistes», a déclaré M. Tanguay.

«C’est un mauvais gouvernement qui a perdu le contrôle des finances publiques», a-t-il renchéri.