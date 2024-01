Frigos communautaires : pas de solution miracle

La réputation des organismes de notre région qui gèrent les frigos communautaires a été mise à l’épreuve durant le temps des fêtes sur les réseaux sociaux. Les deux directrices impliquées donnent l’heure juste.

Après des envolées sur les réseaux sociaux, le Centre d’action bénévole (CAB) le Nordest et le Centre de dépannage des Nord-Côtiers pensent revoir le fonctionnement des frigos communautaires dans la région.

Certains commentaires sur les réseaux sociaux ont laissé entendre un manque de diversité et de quantité dans les denrées, et les heures d’ouverture qui seraient mal adaptées pour les gens dans le besoin.

Face à l’appel du manque de denrées, la directrice du Centre de dépannage Nathalie Beaudoin n’y va pas par quatre chemins.

« Le contenu des frigos communautaires, ça dépend de ce que les gens nous donnent », tranche-t-elle.

Des frigos extérieurs envisagés

Les deux directrices ont indiqué avoir vu des situations où une grande quantité de denrées repartaient dans les mains d’une seule personne.

À la lumière de telles situations, on peut penser que le fait que les frigos communautaires soient à l’extérieur réduise la quantité de denrées à l’intérieur.

« C’est sur qu’on aura moins de contrôle sur ce qui va se passer avec les frigos. Mais si c’est ce que les gens veulent, on va aller dans ce sens-là », annonce Nathalie Beaudoin.

De son côté, Marie-Ève Boivin du CAB Le Norest dévoile que le projet de mettre le frigo à l’extérieur était déjà dans les cartons « depuis quelques semaines et même quelques mois ».

« On est conscient qu’il faut qu’il soit accessible de façon générale sur une base régulière, même les jours fériés ou les fins de semaine », explique-t-elle.

« On en est à regarder les solutions et les perspectives où on pourrait le mettre à l’extérieur pour qu’il soit accessible sur une base régulière », ajoute-t-elle.

En attendant que la neige fonde et que des subventions soient trouvées, le fonctionnement des frigos communautaires restera inchangé.