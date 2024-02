Top rencontres animalières : Jocelyn Praud surpris par la reine des baleines

Le photographe bergeronnais Jocelyn Praud a publié sur son blogue ses rencontres animalières marquantes de l’année 2023. Quelques nouvelles espèces font leur apparition, aux côtés de celles réputées de notre région.

Depuis le début de la pandémie, le photographe Jocelyn Praud a pris l’habitude de dresser la liste des rencontres marquantes qu’il a faites avec les différentes espèces animales d’ici et d’ailleurs.

En plus des oiseaux et des mammifères marins de chez nous, quelques espèces communes d’ailleurs comme la loutre et la martre sont apparues dans plusieurs clichés du photographe sur le blog personnel du photographe.

Sa rencontre la plus exceptionnelle de l’année fut sans contredit le saut de la « reine des baleines » Queen, connue des croisiéristes.

« C’était absolument incroyable. Ça m’a pris des jours à m’en remettre, on en a parlé pendant des semaines après », révèle-t-il avec émerveillement.

Le photographe, qui a pris l’habitude de sortir sur les bateaux de croisières aux baleines durant la saison estivale, était à l’arrière près des moteurs lors du saut de l’énorme mammifère marin.

« Je me suis retrouvé en plein dedans. J’ai d’ailleurs été assez éclaboussé », poursuit-il avec humour.

Le cormoran et l’arc-en-ciel, premier prix de la catégorie « fleuve Saint-Laurent » du concours photo du magazine Nature Sauvage. Photo Jocelyn Praud

Safari sur mer

Le photographe prévoit développer un projet mettant en vedette l’observation des baleines sur l’eau et la beauté du fleuve lors de la saison estivale pour des petits groupes d’intéressés.

Le tout découle de quelques sorties effectuées lors de l’été 2023 avec des participants sous forme d’ateliers.

En formule de petits groupes, Jocelyn Praud offrira aux participants une visite en formule safari « dès le printemps 2024 », peut-on lire sur son blogue personnel.

Il n’y a toutefois pas que des baleines qui pourront être observées lors de ces sorties de safari.

Le photographe a également remporté un concours photographique du magazine Nature Sauvage dans la catégorie « fleuve Saint-Laurent » pour sa photographie d’un cormoran au pied d’un arc-en-ciel, qui rend bien compte de la diversité des espèces animales observables en Haute-Côte-Nord.

« Les safaris photo ça se fait beaucoup au Québec, mais sur les baleines, il n’y a rien qui existe encore », explique-t-il.

Clore l’année en lumière : les aurores boréales du 14 décembre aux Bergeronnes. Photo Jocelyn Praud

L’aurore boréale du siècle

Il n’y a pas que les animaux qui sont dans l’objectif de Jocelyn Praud.

Le 14 décembre au soir, le hasard a voulu que beaucoup de conditions pour prendre par image une des aurores boréales les plus visibles de l’année soient réunies.

Un ciel dégagé et une pluie d’étoiles filantes (les géminides) ont agrémenté le ciel nocturne verdâtre propre aux aurores boréales.

« C’étaient quoi les chances qu’il y ait les plus grosses aurores boréales qu’on ait jamais vues et une panne de courant en même temps ? » illustre le photographe, encore impressionné.