Le prix des logements ne cesse d’augmenter sur la Côte-Nord

Le nouveau rapport sur le marché locatif de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) démontre que le prix du loyer ne cesse d’augmenter dans la région. Une très faible diminution du taux d’inoccupation a été observée.

La rareté des logements est toujours d’actualité dans la région. Sept-Îles a perdu 75 logements en 2023, dont 19, lors de l’incendie d’un immeuble sur la rue Régnault. Baie-Comeau a connu une augmentation de 13 logements pour la même période.

Le taux d’inoccupation des logements pour Sept-Îles était de 1,4 % en 2022 et 1,3 % en 2023.

Pour Baie-Comeau, le taux demeure stable à 0,5 % en 2022 et 2023.

En plus du choix limité, les prix sont toujours en hausse. Le loyer moyen des appartements et des maisons en rangée à Sept-Îles était de 721 $ en 2022 et de 784 $ en 2023. Du côté de Baie-Comeau, 671 $ en 2022 et 741 $ en 2023.

Plus précisément, en 2022 pour un logement de deux chambres à Sept-Îles le prix moyen se situait à 756 $ comparativement à 875 $ en 2023. À Baie-Comeau, le prix moyen d’un logement d’une chambre était de 587 $. En 2023 on parle plutôt de 646 $.

Programme d’aide

Le 31 janvier à Sept-Îles, divers acteurs du milieu de l’habitation ont rencontré la ministre de l’Habitation France-Élaine Duranceau et Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis et ministre de l’Emploi, pour discuter de toute la question du logement.

Guy Berthe, président du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation (OMH), était présent. Celui qui souhaite construire un immeuble de 60 logements semblable à celui de la rue Doucet, mentionne qu’actuellement, il n’y a aucun programme d’aide à la construction.

« Il y aura appel à projets d’ici peu. Nous nous préparons pour faire un dépôt de dossier », dit M. Berthe. « Il nous reste des éléments à compléter avant le dépôt. Normalement, d’ici la fin du mois, il y aura de l’avancement. Nous évoluons bien, c’est positif. »

Le développement privé n’est pas très actif présentement. Guy Berthe affirme que plusieurs promoteurs privés lèvent la main et discutent de projets, mais pour l’instant, aucun ne passe à l’action.

Quartier évolutif

Afin de réduire le taux élevé d’occupation des logements, occasionné par les travailleurs fly-in fly-out, un projet de quartier évolutif avait été proposé en 2011-2012. Le projet, qui ne s’est pas concrétisé, a été remis sur la table en 2022. Encore une fois, le quartier n’a pas vu le jour.

Malgré tout, le projet est prêt à être lancé, dès qu’un gros projet industriel apportera un lot de travailleurs dans la région. Les terrains sont ciblés et les démarches techniques sont en cours. Il reste tout de même de nombreuses étapes pour voir le quartier évolutif prendre forme.

« On a une belle ouverture de la Société du Plan Nord et du gouvernement fédéral, pour débuter tous les aspects techniques et financiers du projet », dit Guy Berthe, qui siège sur le comité d’habitation de la Ville de Sept-Îles.

Si l’on se projette au moment où une industrie s’installe à Sept-Îles, M. Berthe se dit confiant qu’en deux ans, ou peut-être moins, le quartier pourrait être habitable.