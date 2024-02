Accident mortel à Baie-Sainte-Catherine

Un automobiliste dans la trentaine a perdu la vie dans un accident survenu vers 19h45 à la hauteur du km 554 de la route 138 à Baie-Sainte-Catherine.

Il a d’abord sectionné un poteau d’Hydro-Québec. Après l’impact, l’automobiliste est sorti de son véhicule et a été frappé par un autre. « Le décès a été constaté sur place. Un enquêteur collision a été demandé sur les lieux pour tenter de déterminer les causes et circonstances de l’accident. La route 138 sera fermée le temps de l’enquête », a résumé la sergente Camille Savoie de la Sûreté du Québec.

Des paramédics de la Côte-Nord en civil sont arrêtés sur les lieux et ont été les premiers à intervenir. Leurs collègues de Charlevoix ainsi que les policiers sont aussi intervenus.

Le conducteur de l’autre véhicule n’a pas été blessé, dit la porte-parole de la SQ.

L’impact a causé une importante panne d’électricité. Au plus fort de cette dernière, plus de 2800 clients d’Hydro-Québec étaient privés du service.

236 clients de Baie-Sainte-Catherine retrouveront le service demain matin, écrit la société d’État sur son site. Selon le site internet d’Hydro-Québec, plus de 2800 clients sont dans le noir au moment de mettre ce texte en ligne. Elle touche des clients de La Malbaie à Baie-Sainte-Catherine