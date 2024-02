25 000 $ pour un jeu d’évasion au Phare de Pointe-des-Monts

Québec accorde 37 035 $ à deux projets culturels s’intégrant dans le parcours éducatif des jeunes sur la Côte-Nord. La plus grosse part du gâteau revient au jeu d’évasion du Phare de Pointe-des-Monts.

La Corporation de promotion et de développement du site du phare historique de Pointe-des-Monts a obtenu 25 035 $ pour le projet La quête du phare, jeu d’évasion (titre provisoire).

La seconde initiative à recevoir du financement est celle de l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord. Une somme de 12 000 $ lui est accordée pour son projet intitulé De l’harmonie à l’orchestre.

Les aides financières ont été octroyées dans le cadre de l’Appel de projets en appui à l’offre d’activités culturelles dans le parcours éducatif. « Le gouvernement du Québec poursuit ainsi ses efforts afin de participer à la formation des jeunes et de contribuer à leur réussite éducative », mentionne-t-on, par voie de communiqué.

« Notre milieu est reconnu pour sa vitalité culturelle. Je suis fier que notre gouvernement favorise la participation des jeunes de la petite enfance, du préscolaire, du primaire, du secondaire et de l’enseignement collégial de notre région aux activités culturelles qui leur permettent de mieux connaître les activités patrimoniales et musicales telles que le Phare de Pointe-des-Monts et l’orchestre symphonique de chez nous », commente le député de René-Lévesque, Yves Montigny.