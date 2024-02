Une aide de 700 000$ pour les médias communautaires de la Côte-Nord

12 médias communautaires de la région de la Côte-Nord se partageront une aide financière de 706 833 $ de la part du gouvernement du Québec.

Ce dernier affirme qu’il est important de soutenir les médias communautaires afin qu’ils puissent continuer à remplir leur mission consistant à fournir de l’information locale et régionale, tout en favorisant la participation des communautés à leurs activités.

« Les médias communautaires sont essentiels et contribuent à la vitalité des régions, comme la Côte-Nord. Le lien de proximité qui les unit aux citoyens et aux citoyennes est précieux et permet de les informer en temps réel de l’actualité qui les touche directement », a déclaré par voie de communiqué Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis.

Son collègue, le député de René-Lévesque, Yves Montigny, a rappelé le rôle primordial que jouent les médias communautaires « dans la vie politique, sociale, culturelle et économique de la région.»

Liste des médias et des montants qu’ils reçoivent :

Journal communautaire Le Portageur : 19 289$

Journal des villes nordiques Le Trait d’Union du Nord : 29 185$

Radio communautaire CKNA : 68 978$

Radio communautaire de Fermont (CFMF): 71 264$

Radio communautaire de Rivière St-Augustin (CJAS) : 69 506$

Télévision du Littoral : 60 500$

Radio et télévision communautaire d’Havre-Saint-Pierre (CILE) : 71 434$

Radio Anticosti : 69 337$

Radio Blanc-Sablon (CFBS) : 70 905$

Radio communautaire Tête-à-la-Baleine (CJTB): 69 979$

Télévision régionale de la Péninsule : 54 953$

Télévision régionale Haute-Côte-Nord : 51 503$

À l’échelle nationale, 155 médias communautaires, tels que des médias imprimés, des médias en ligne, des radios et des télévisions, vont bénéficier d’un soutien financier d’un total de 6,5 M$ pour l’année 2023-2024.