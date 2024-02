Une cinquième victoire d’affilée

Baie-Comeau – Le Drakkar a enregistré une cinquième conquête consécutive, vendredi soir, quand il a blanchi les Cataractes de Shawinigan par la marque de 3-0 devant 2530 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Victorieux pour la 22e fois en 26 sorties devant leurs partisans, les vikings du navire ont poursuivi leur brio à domicile avec un autre triomphe convaincant face à leurs visiteurs de la Mauricie.

Inspirés en attaque par le trio de l’Estrie, composé des frères Raoul et Jules Boilard de même que Julien Paillé (les trois joueurs sont nés à Sherbrooke), les locaux ont donné le ton à l’offensive durant toute la soirée.

Héros des siens avec un tour du chapeau lors du match précédent contre le Cap-Breton, Julien Paillé a maintenu sa cadence fructueuse avec une paire de buts ainsi qu’une mention d’assistance.

Auteur du filet gagnant en première période, Jules Boilard a également terminé le match avec une récolte de trois points grâce à son but et ses deux passes. Son frère Raoul s’est aussi fait complice à deux reprises.

« Après une semaine sans jouer, on voulait sortir fort et c’est ce que nous avons fait. Il y a une belle complicité et une belle cohésion au sein de notre trio et cela a donné des bons résultats », a reconnu Jules Boilard, deuxième étoile de la rencontre.

Le vaillant numéro 8 qui, en compagnie de son frangin, vie le grand bonheur à Baie-Comeau, a évidemment eu de bons mots à l’endroit du numéro 49, qui totalise six buts à ses trois dernières rencontres.

« Julien (Paillé) est un bon ami. On se connaît depuis longtemps. On a le même âge et je suis vraiment content pour lui. Il mérite amplement ce qui lui arrive », a louangé Boilard à l’endroit de la première étoile du match.

Fermer l’espace

Tout en appréciant la performance collective de sa formation, l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire a aussi salué la prestation de ses trois attaquants natifs de son patelin d’origine.

« Les gars ont été très intenses et agressifs durant toute la soirée. Ils ont provoqué des choses en attaque et ont été très rapides pour revenir et relancer l’offensive. Leur bon travail a été récompensé », a commenté le pilote.

Le Drakkar, qui a pu compter sur le retour au jeu de son vétéran joueur de centre Félix Gagnon (absent durant trois semaines), n’a pas mis trop de temps à donner le rythme à la partie.

« Les joueurs ont vite fermé l’espace sur la patinoire. Quand une équipe accorde seulement cinq lancers à l’adversaire en deux périodes, elle a bien fait tout comme nos unités spéciales. »

En vitesse

Moins occupé que son vis-à-vis Félix Hamel (35 arrêts), le gardien recrue Lucas Beckman (16 lancers) a su fermer la porte avec son deuxième blanchissage en quatre sorties depuis ses débuts au sein de la LHJMQ.

En plus de mériter la première étoile du match, Julien Paillé s’est aussi démarqué sur le plan académique en étant sélectionné comme le représentant du Drakkar au trophée Gervais-Munger reconnaissant la persévérance scolaire chez les athlètes du circuit.

Le Drakkar est en congé samedi et prendra la direction des Bois-Francs afin de rendre visite aux Tigres de Victoriaville, dimanche après-midi, sur le coup de 16 h.