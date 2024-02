Patrick Lévesque, passionné du rallye automobile

Excès de vitesse, précision, sensations fortes, stratégies, Patrick Lévesque, natif et résident de Pointe-aux-Outardes, carbure à ces passions. Copilote de rallye automobile depuis de nombreuses années, il est aujourd’hui une référence dans le domaine.

D’abord accompagnateur du Tadoussacien Sébastien Lapointe, l’intérêt pour la course de rallye s’est transformé en véritable mode de vie pour Patrick Lévesque.

Voulant l’aider comme copilote dans une catégorie d’entrée, M. Lévesque a obtenu les formations nécessaires afin de l’accompagner dans certains événements. « Je ne pensais jamais aller plus loin que ces petites catégories-là », lance-t-il ajoutant que c’était abordable et « l’fun » à faire.

Depuis 2008, le copilote de rallye de performance travaille de façon indépendante et se déplace à l’échelle provinciale, nationale et internationale. Il a accompagné plusieurs équipes lors d’événements d’envergure tels que le Club Rally-Cross, Coupe du Québec, le Championnat de rallye de performance de l’Ontario, le Championnat canadien des rallyes et le Championnat du monde des rallyes.

Patrick Lévesque est d’ailleurs le premier copilote canadien à avoir terminé le Tour de Corse WRC surnommé le « rallye des 10 000 virages » en 2016 et le Rallye Monte-Carlo WRC en 2017.

Récemment, il a conclu une entente pour la saison 2024 pour le Championnat des rallyes canadiens (CRC) avec le pilote québécois Sébastien Clark.

Tomber dans la marmite d’adrénaline

Seul Nord-Côtier pratiquant cette discipline actuellement, Patrick Lévesque ignorait que le rallye automobile serait une véritable vocation dans sa vie. « Je ne viens pas d’une famille qui aime les moteurs et en plus, j’ai des valeurs écologiques », dit-il en souriant.

L’ambiance, l’entraide et le respect du sport sont ce qui plaît le plus à l’Outardéen. « Mon plaisir est de bien faire mon travail en amenant le pilote à exploiter sa voiture et son talent au maximum tout en restant focus et m’assurer que tout va bien », explique-t-il. Il ajoute en riant « qu’il n’y a rien qui me fait décrocher autant que lire mes notes à 150 km/h dans le bois ».

Les événements de rallye automobile sont une façon de se ressourcer pour Patrick Lévesque. « Tout le reste de l’univers durant ces deux, trois jours de rallye là, j’oublie pratiquement que ça existe », conclut-il.

La prochaine course de CRC se déroulera en Colombie-Britannique en mai. Le duo se déplacera aussi au Rallye Baie des Chaleurs en Gaspésie en juin.