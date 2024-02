L’UPA encourage la biodiversité

Quatre fédérations de l’Union des producteurs agricoles, dont celle de la Capitale-Nationale–Côte-Nord, lancent le programme « L’agriculture complice de la biodiversité » afin de mettre en valeur les entreprises agricoles ayant réalisé des aménagements et des pratiques favorables à la biodiversité.

Les Fédérations régionales de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord, de l’Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine visent ainsi à favoriser la conservation et l’amélioration de la biodiversité en milieu agricole.

Le programme permettra aux agriculteurs ayant adopté des pratiques allant au-delà de la réglementation environnementale et ayant généré des gains pour la biodiversité « d’avoir une reconnaissance de ces efforts et un rayonnement auprès de la population et dans le milieu agricole », souligne Yves Laurencelle, président de la Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord.

Le projet « L’agriculture complice de la biodiversité » prévoit la réalisation d’outils de sensibilisation et d’activités de démonstration à la ferme et de transfert de connaissances. Les producteurs agricoles ont jusqu’au 5 avril 2024 pour déposer leur candidature auprès de leur Fédération régionale.