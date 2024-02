Relâche scolaire: cinq activités bénéfiques pour le développement des enfants

Avoir une routine est important pour les enfants. Mais, en déroger pendant la semaine de relâche a de nombreux bienfaits, selon Geneviève Giroux et Caroline Chouinard, deux ergothérapeutes de Sept-Îles. Elles nous donnent quelques suggestions pour bien profiter de la relâche à moindre coût, de manière éducative, et ce, dans le plaisir.

Ballades en sentier

La proximité avec la nature permet de visiter de nombreux sentiers et d’y faire plein de belles découvertes. Lors de la ballade, commentez ce que vous voyez, discutez. Les enfants peuvent enlever leurs mitaines, toucher la neige, explorer la texture de celle-ci.

Plusieurs aspects du développement sont touchés comme les sens, le langage, son raisonnement (exemple : l’enfant remet sa mitaine s’il a froid), sa motricité lors des déplacements, etc.

La découverte de sentiers est gratuite et peut facilement s’ajouter à l’horaire de la journée.

Utilisez doudous et oreillers

Le pouvoir des doudous et des oreillers est souvent sous-estimé. Ils sont parfaits pour fabriquer des cabanes où les enfants pourront se cacher et développer leur imagination.

Une bataille d’oreillers peut leur faire plaisir. Ça sort des habitudes. C’est spécial, puisque ce n’est pas nécessairement permis tous les jours. C’est un premier pas vers le jeu risqué.

Ces activités peuvent se faire à n’importe quel moment de la journée, c’est simple et ce sont des moments très plaisants.

Fabriquer de la pâte à modeler

Quoi de plus amusant que de fabriquer de la pâte à modeler, ou tout autre substance gluante ou collante et pouvoir jouer avec le produit final ? L’enfant apprend à s’organiser dans la recette, vit des sensations sensorielles et travaille sa motricité fine. L’aspect nouveauté de l’activité vient piquer la curiosité et l’intérêt des enfants. De voir le produit fini est super valorisant. Jouer avec la pâte à modeler sera tout aussi bénéfique que de l’avoir fabriqué.

Ce genre d’activités est facilement réalisable avec des aliments que vous avez probablement à la maison. Une recette simple de pâte à modeler : 1 tasse de sel, 2 tasses de farine, 1 tasse d’eau, 3 cuillères à table d’huile végétale et du colorant alimentaire.

Cuisiner

Un jour ou l’autre, les enfants devront apprendre à se débrouiller en cuisine. Les adolescents peuvent profiter de ce congé pour mettre en pratique leurs talents culinaires, développer le sens de l’organisation, aller à l’épicerie avec une liste et un budget. Les plus jeunes peuvent aussi mettre la main à la pâte en préparant des recettes avec l’aide d’un adulte.

Des tâches rigolotes

Faire des tâches peut sembler ennuyant et sans intérêt pour un enfant. Toutefois, il est possible de s’amuser tout en stimulant le développement de votre enfant, grâce aux tâches.

Par exemple, utilisez des crayons pour fenêtres. Faites de beaux dessins et ensuite utilisez le push-push et un chiffon pour nettoyer. On ne s’en rend pas compte, mais on apprend à manipuler le vaporisateur et à effectuer la tâche en développant l’autonomie par le plaisir.