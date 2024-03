Palais de justice de Baie-Comeau : la prison pour Claudiane Hovington 

La date du 26 février 2024 était attendue par madame Claudiane Hovington, accusée de trafic de stupéfiants à Baie-Comeau. Le juge se sera finalement tourné vers la suggestion de peine de la procureure de la couronne afin de décider de l’avenir de celle qui se trouvait dans la boite des incriminés.

Tentant de convaincre l’Honorable François Boisjoli, à purger une peine dans la collectivité le 11 janvier au Palais de justice de Baie-Comeau, Maitre Matthieu Métivier et sa cliente Claudiane Hovington n’ont finalement pas réussi.

Au total, 22 mois de peine d’emprisonnement ont été conclus par le juge François Boisjoli. Cette peine s’est traduite par « la difficulté à respecter ses conditions et ses engagements sur des dossiers précédents », selon les dires de Maitre Alexandra Hébert, procureure de la couronne dans ce dossier.

Me Hébert se dit satisfaite du jugement rendu. « Cela démontre la gravité des infractions de stupéfiants », répond-elle au journal Le Manic, ajoutant que c’est ce qu’elle demandait c’est deux ans moins un jour.

La trafiquante sera sous probation surveillée pendant 12 mois à sa sortie de prison. Mme Hovington devra respecter plusieurs conditions pendant plus de deux ans et en aucun cas ne pourra détenir une arme à feu, et ce pour les 10 prochaines années.