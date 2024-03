L’école des arts de Sacré-Coeur élargit son offre

Les activités culturelles et artistiques ne sont pas toujours les plus accessibles en Haute-Côte-Nord, surtout pour les jeunes. C’est pourquoi l’école des arts de Sacré-Cœur veut élargir son offre en dispensant des ateliers dans des disciplines artistiques diverses.

En raison de son éloignement et à la baisse démographique, la Haute-Côte-Nord n’a pas toujours les moyens de ses ambitions pour initier ses jeunes aux disciplines artistiques alternatives comme le graffiti ou le cirque.

C’est d’ailleurs une des conclusions émises par les jeunes au terme du projet « En route vers le changement » qui avait réuni plus d’une dizaine de jeunes en juin 2023 avec l’école des arts de la scène de Sacré-Cœur.

« Les jeunes demandaient des cours en arts et des projets artistiques et nous avons déposé une demande pour une subvention en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans », indique Claire Rommerlaere, la présidente de l’école des arts de la scène À la portée du Fjord.

Depuis l’automne des cours de groupe sont offerts en breakdance et en cirque dans l’offre de service régulière de l’école, et davantage de disciplines pourraient être à l’honneur dans le cadre d’un projet réalisé avec la subvention.

« On va regarder ce que les jeunes veulent en les consultant, et ensuite on va organiser des activités qui vont prendre différentes formes » prévoit Fannie Gagnon, chargée de projet de l’école.

La présidente assure être en train d’évaluer le cadre de la subvention qui doit être appliquée et mise en œuvre avant 2025.

« En ville, les gens ont plusieurs ressources au niveau des arts comme le cirque, du graffiti et le breakdance. Avec l’éloignement de notre région, les jeunes ont pas nécessairement essayé ces choses-là auparavant », illustre Fannie Gagnon.

« On trouvait ça dommage et nous sommes allés chercher des ressources qui étaient contentes de se déplacer ici pour nos jeunes », fait finalement savoir Claire Rommelaere.