Jeux du Québec : les premiers résultats

La Côte-Nord a rapidement fait son entrée dans le classement des médailles de la 58e Finale des Jeux du Québec. En ce premier jour de compétitions à Sherbrooke, deux karatékas se sont hissés sur le podium.

C’est à l’épreuve de kata, soit les formes, que Maïna Ferron (Les Escoumins) et Ting Hei Quduss Leung (Sept-Îles) ont décroché des médailles de bronze, respectivement chez les filles moins 47 kg et chez les gars moins 50 kg.

La délégation nord-côtière de six karatékas sera de retour sur les tatamis demain pour les combats (kumite).

Ringuette

Les joueuses de ringuette de la Côte-Nord étaient sur la glace du Centre Julien-Ducharme pour deux matchs.

Elles ont tout d’abord décroché une victoire de 5-3 contre Laval, grâce aux buts de Malorie Sénéchal (2), Karell-Anne Rioux, Camille Beaulieu et Naélie Richard, toutes originaires de Sept-Îles.

Face à l’équipe de Capitale-Nationale, les joueuses ont défendu vaillamment leurs couleurs malgré leur défaite 2-0. Rosalie Leblanc (Sept-Îles) a maintenu son équipe dans le match avec plusieurs arrêts clés, souvent sauvée par ses poteaux.

L’entraîneure-chef Marie-Pier Vachon parle de constante amélioration pour sa troupe regroupant de jeunes joueuses de catégories benjamines et juniors. « On apprend à se connaître et c’est aussi de l’ajustement pour les coachs. C’est beau ce qu’on voit », a-t-elle mentionné après la deuxième rencontre.

La Côte-Nord affrontera Rive-Sud et Chaudière-Appalaches lors des matchs du 3 mars.

La porte-étendard à l’œuvre

Dimanche, la porte-drapeau de la Côte-Nord à la cérémonie d’ouverture, la patineuse artistique Karianne Jean, sera en action. La Baie-Comoise concourra dans la catégorie Pré-novice Dames.