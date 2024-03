MSC Sao Paulo V: l’incendie est contrôlé

Le brasier ayant pris naissance dans la salle des machines du MSC Sao Paulo V est contrôlé. C’est l’information que vient de transmettre le porte-conteneurs à la Garde côtière canadienne (GCC).

Le cargo battant pavillon libérien, sur lequel un incendie a été signalé hier soir lorsqu’il était tout près de la station pilote Les Escoumins, a réussi à s’ancrer tout près de l’entrée du fjord Saguenay vers 11 h ce matin.

Un remorqueur de Groupe Océan en provenance de Baie-Comeau était en route pour lui porter assistance et est arrivé sur les lieux vers 13 h.

« Le navire ne nuit pas à la navigation, et n’y a aucun signe de pollution, ni de blessés. Le NGCC Amundsen est toujours à proximité, de même qu’un bateau-pilote, pour prêter assistance, au besoin. L’équipage n’a pas été évacué. À l’arrivée du remorqueur, le capitaine du navire évaluera les options possibles, en fonction de la situation actuelle et des conditions météorologiques », mentionne Myriam Plante de Pêches et Océans Canada.

Le rôle de la Garde côtière canadienne est de suivre la situation de près et de porter assistance, en cas de besoin.