Alerte météo : l’hiver n’a pas dit son dernier mot sur la Côte-Nord

Malgré des allures de printemps sur la Côte-Nord, l’hiver n’a pas dit son dernier mot tandis qu’un « système météorologique d’envergure » est attendu dimanche.

Un bulletin météorologique spécial d’Environnement Canada prévient qu’un système météorologique d’envergure est attendu à partir de dimanche, sur la Côte-Nord.

« La neige associée à ce système débuterait en fin de journée dimanche sur la Gaspésie et la Côte-Nord », indique l’avis. « Celle-ci irait rejoindre les régions de la Basse-Côte-Nord lundi. De façon générale, des quantités significatives de neige sont possibles à plusieurs endroits, notamment en terrains montagneux.»

Jusqu’à une quinzaine de centimètres de neige sont sur les radars pour Sept-Îles et Baie-Comeau.

« Il est à noter que la neige accumulée pourrait être lourde, collante et parfois mêlée de pluie. Celle-ci pourrait donc ajouter un poids considérable sur les structures et les arbres, les rendant ainsi plus vulnérables aux bris », prévient Environnement Canada.

L’effet combiné des vents, vagues et marées hautes sera également à surveiller et « pourrait générer un débordement côtier mineur sur les secteurs exposés à la houle en début de semaine ».