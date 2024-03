Chômage en février à 5,8 % au Canada, en légère hausse, stable à 4,7 % au Québec

L’emploi a augmenté de 41 000 au Canada le mois dernier, surtout dans l’emploi à temps plein, alors que le taux de chômage a progressé de 0,1 point de pourcentage pour s’établir à 5,8 %, selon Statistique Canada.

Au Québec, le taux de chômage s’est maintenu à 4,7 %.

Statistique Canada a observé le mois dernier que la croissance démographique au Canada a progressé de 0,3 %, ce qui a surpassé la croissance de l’emploi de 0,2 %.

Les principales hausses de l’emploi au Canada ont été observées dans les services d’hébergement et de restauration, de 2,4 % et les services professionnels, scientifiques et techniques , de 0,9 %. Parallèlement, des baisses ont été observées, notamment de 1,1 % dans les services d’enseignement et de 0,8 % dans la fabrication.

Chez les hommes du principal groupe d’âge actif, le taux de chômage a progressé de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 5,3 % en février au Canada, car ils étaient plus nombreux à chercher du travail. Chez les femmes du même groupe d’âge, le taux de chômage a reculé de 0,4 point de pourcentage pour s’établir à 4,6 %.

Au Québec, l’emploi a peu varié pour un cinquième mois d’affilée en février. Au cours de la période de 12 mois ayant pris fin le mois dernier, l’emploi au Québec a progressé de 0,9 %, tandis que le taux d’emploi a diminué.

Dans les Maritimes, l’emploi a augmenté de 1,2 % en février en Nouvelle-Écosse par rapport au mois précédent et le taux de chômage a diminué de 1 point de pourcentage pour s’établir à 6 %.

Le taux de chômage a aussi reculé à l’Île-du-Prince-Édouard, de 7,4 % en janvier à 7 % le mois dernier. Au Nouveau-Brunswick, il a augmenté de 6,6 % à 6,9 % au cours de la même période.