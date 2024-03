Une bannière d’esprit sportif en hockey féminin pour la Côte-Nord

C’est la fin pour la 58e Finale des Jeux du Québec – Sherbrooke 2024. La Côte-Nord a récolté huit médailles, soit six en judo et deux en karaté, une bannière d’esprit sportif en hockey féminin et une quatrième place au classement des régions en judo.

L’équipe de hockey féminine s’est démarquée par son grand esprit sportif cette année. Elle a reçu une bannière remise par la Fédération de hockey sur glace du Québec.

D’autre part, le judoka baie-comois Cadel Talbot, médaillé de bronze en individuel et dans le tournoi par équipe du côté masculin, mènera la délégation Côte-Nord comme porte-drapeau lors de la cérémonie de clôture.

Il conduira la cohorte d’athlètes aux côtés de Philippe LeBreux, qui en était à sa dernière Finale des Jeux du Québec comme chef de mission. Le passionné de sport et fier ambassadeur de la Côte-Nord passera le flambeau pour Trois-Rivières 2025.

« On invite les athlètes nord-côtiers à continuer de se surpasser dans la pratique de leurs disciplines sportives et, qui sait, ils auront peut-être la chance d’être de la 59e Finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières à l’été 2025 », mentionne Philippe LeBreux.