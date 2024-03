Une année de travaux pour Bersimis-2

Déboisement, élargissement des chemins d’accès, préparation des aires de travail et sécurisation des lieux ; voici quelques exemples de travaux qui seront effectués en 2024 à la centrale Bersimis-2.

La réhabilitation des aménagements à Bersimis-2 se poursuit. Hydro-Québec estime les coûts de l’ensemble de ce grand chantier à un peu moins de 400 millions de dollars.

Des investigations ont été réalisées au site de la digue 2 depuis 2020. La société d’État a recueilli les données précises pour effectuer un portrait de l’état de la digue et de sa fondation, explique Andréanne Jean, conseillère relation avec le milieu Côte-Nord, Bas-St-Laurent, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine pour Hydro-Québec.

Notons que ces travaux sont nécessaires pour régler des problèmes d’érosion interne, de stabilité des talus et de risque de glissement de terrain. « Il est important de préciser que la digue 2 ne représente actuellement aucun danger pour la population, précise Mme Jean. Hydro-Québec assure le suivi constant de ses installations. »

Février à août

Du mois de février à avril, Hydro-Québec réalise des travaux de déboisement des sites de dépôts, des carrières et des aires de chantier pour les entrepreneurs.

À partir du mois de mai, il y aura des travaux préparatoires. On parle ici de l’élargissement et la construction de routes, puis de la préparation de certaines aires de travail.

Quatre ans

Hydro-Québec prévoit des travaux sur une période de quatre ans à partir de 2024. La fin des travaux est prévue en 2027. Au mois de juillet, elle pourra aller de l’avant avec la réhabilitation de la fondation de la digue 2.

« Utilisation et transport de plusieurs matériaux de remblais et de déblais, excavation et stabilisation de talus avec de l’enrochement et travaux divers de terrassement » sont des exemples de ce qui sera entrepris, explique Mme Jean.

Centrale

Les travaux dans la centrale Bersimis-2 se poursuivent. Ceux-ci comportent deux volets, soit le remplacement des vannes de garde et celui des systèmes auxiliaires.

Le remplacement de ces équipements a pour objectif de prolonger la durée de vie des composantes de la centrale. La livraison des quatrième et cinquième vannes de garde est prévue à Forestville vers la fin du mois d’août.

Cela engendra des déversements qui seront effectués d’avril à la mi-août, de 2024 à 2026.

Le débit sera dirigé vers l’évacuateur de crues durant les travaux de remplacement des vannes de garde. Ces déversements s’effectuent en continu sur quatre mois. Durant ces opérations, le chemin en aval de l’évacuateur sera inaccessible.

Prudence

La prudence est de mise à proximité du chantier. Puisque la digue 2 est à proximité de la route d’accès à la centrale de Bersimis-2, les usagers de la route doivent être vigilants lors des déplacements à proximité du chantier.

Même chose près des dépôts et des carrières désignées pour les travaux. « À cet effet, un plan de circulation sera mis en place durant les travaux et communiqué au milieu », indique Andréanne Jean.

Installation pionnière

Rappelons que la centrale Bersimis-2 a été mise en service en 1959 et elle compte parmi les installations pionnières d’Hydro-Québec. Ces travaux concernent la prise d’eau, les vannes de garde et les systèmes auxiliaires ainsi que la digue 1 et la digue 2.